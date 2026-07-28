בצל ההסלמה והמתיחות הגוברת מול איראן, שרים וגורמים בכירים בדרג המדיני עודכנו בימים האחרונים על אודות הסלמה משמעותית במאמצי טהרן להוציא לפועל פגיעה פיזית באישים ישראלים בכירים, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, מדובר בהתרעה המתייחסת לדמויות המכהנות כיום בתפקידים מרכזיים לצד אישים שכיהנו בעמדות מפתח בעבר, בכלל השדרות והדרגים, כאשר המטרה האיראנית היא לרשום הישג אסטרטגי ותודעתי בעל הד נרחב.

אף שהרצון והמוטיבציה מצד המשטר באיראן לפגוע ביעדים ישראליים היו קיימים לאורך שנים, במערכת הביטחון מצביעים כעת על חשש ממשי מפני ניסיונות מתגברים והולכים להוציא אל הפועל התנקשות מוצלחת.

בעקבות המידע והחששות הגוברים, החליט שב"כ לעבות את מעטפת האבטחה סביב שורה של אישים בכירים בישראל.

במסגרת ההנחיות החדשות של גורמי הביטחון, נשמר בסוד מועד ההמראה של מטוס "כנף ציון" בנסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לארצות הברית, ונקבע כי נקודת היציאה של הטיסה תועתק לבסיס חיל האוויר בנבטים.

בשינוי ובמועד ההמראה לא עודכנו גם גורמים מקורבים ביותר לראש הממשלה.