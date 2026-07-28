דורין אור - בין שבת לראשון (Prod. By Guy Dan)

לקראת אלבום הבכורה שלה משיקה הזמרת, הכותבת והמלחינה דורין אור את השיר החדש "בין שבת לראשון".

השיר יוצא בט"ו באב ועוסק במתח שבין העולם הרוחני לבין קצב החיים המודרני, תוך חיפוש אחר חיבור פנימי ואמונה.

את "בין שבת לראשון" כתבה והלחינה אור יחד עם אליאור רביד. השיר משלב את ניגונו של הבעל שם טוב עם הפקה מוזיקלית של גיא דאן, ולצדו יוצא גם סרטון רשת ברוח התכנים האישיים שמזוהים עם היוצרת.

לדברי אור, "'בין שבת לראשון' הוא שיר ריפוי עבורי. הוא מתאר את המקום שבו הרבה מאיתנו נמצאים, בין פחד לאמונה, בין הרצון להספיק הכול לבין לעצור ולנשום. בסופו של דבר הוא מזכיר לי שכל מה שאנחנו מחפשים בחוץ מתחיל בקשר עם ה'".

מילות השיר עוסקות בהתמודדות עם עומס החיים, ההתמכרות לטלפון הנייד, הקושי להתמסר לתפילה ולרגעים של שקט, לצד השאיפה לקרבה רוחנית.

לאורך השיר שזורים גם קטעים מהפסוקים "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי" ו"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", כחלק מהמסע האישי שאותו מתארת היוצרת.