עימות חריף באו"ם | צביעות בלתי נתפסת, חמאס לא ישתנה צילום: דוברות

בדיון סוער שנערך היום (שלישי) במועצת הביטחון של האו"ם, מתח שגריר ישראל דני דנון ביקורת נוקבת על התנהלות הקהילה הבינלאומית והבהיר כי ירושלים בחרה לקחת את המושכות לידיה ולא להמתין עוד לגורמים חיצוניים שיפעלו נגד הטרור ברצועת עזה.

השגריר ציין כי בעוד שישראל עמדה בכל התחייבויותיה, ארגון חמאס מסרב בעקביות להתפרק מנשקו ודובק באסטרטגיית הטרור. בהתייחסו לסוגיה, אמר דנון: "ישראל לא תחכה לנצח. אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נפרק את חמאס מנשקו, אף אחד לא יעשה זאת".

בהמשך סקירתו בפני חברות המועצה, פירט דנון את השתלשלות האירועים מול ארגון הטרור והדגיש את המחויבות הישראלית הבלעדית לביטחון אזרחיה: "במשך חודשים העולם חיכה שחמאס ישתנה. הוא לא השתנה. הוא סירב להתפרק מנשקו, דחה כל מתווה והמשיך לבחור בטרור. ישראל מבינה את מה שאחרים עדיין מסרבים להבין: אף אחד לא יפרק את חמאס מנשקו במקומנו. האחריות מוטלת עלינו, ואנחנו נמלא אותה. חמאס יתפרק מנשקו כדי שלא יוכל עוד לאיים על אזרחי ישראל ועל עתיד האזור".

חלקו המרכזי של הדיון עסק בטענות שהעלו חלק ממדינות המועצה, אשר דרשו מישראל להסיר את ההגבלות על הכנסת ציוד המוגדר כדו-שימושי לרצועת עזה.

על דרישות אלו השיב השגריר במילים קשות במיוחד, כשהוא מזכיר את האופן שבו מנצל חמאס משאבים אזרחיים למטרות צבאיות: "הצביעות של חלק מחברי המועצה בלתי נתפסת. אתם דורשים מישראל להכניס לעזה חומרים שחמאס הופך לרקטות ולמנהרות, ואז מתפלאים שהוא ממשיך להתחמש. חמאס עצמו התגאה בכך שהוא הופך צינורות מים לטילים. ישראל לא תהיה ספקית חומרי הגלם של ארגון טרור. כל עוד חמאס שולט בעזה, לא נאפשר לו להתחמש מחדש ולא נספק לו את הכלים לטבח הבא".