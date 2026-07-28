חלופי האשמות נרשמו היום (שלישי) בין ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, לבין שלטונות קטאר.

הרקע לעימות הוא הודעתו של בנט שלפיה במידה וייבחר לראשות הממשלה יגדיר את קטאר כמדינת אויב.

בתגובה לדברים, תקף נספח התקשורת של קטאר בארצות הברית, עלי אל-אנסרי, את הצהרתו של בנט. אל-אנסרי מסר כי "המדינה מגנה את ההצהרות של נפתלי בנט, שבהן הפיץ בכוונה מידע כוזב על קטאר בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות".

נספח התקשורת הוסיף וטען כי "מאמצי המדינה לשמירה על היציבות מוכרים על ידי שותפים בין-לאומיים, וכי הסיוע ההומניטרי לעזה ופעולות לשחרור חטופים בוצעו בתיאום מלא עם ישראל", ואף קרא לפוליטיקאים בישראל להתמקד בענייני הפנים שלהם תחת תקיפת מדינתו.

בנט מצידו לא איחר להשיב והטיח האשמות קשות בקטאר, כשהוא מציין כי היא נושאת באחריות לאירועי 7 באוקטובר. בנט אמר כי "קטאר מימנה את 7 באוקטובר, היא מארחת ומאכסנת אצלה בדוחא את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה". ראש הממשלה לשעבר הוסיף והדגיש כי הקטארים לא גינו את הטבח אלא חגגו את מעשי הרצח והאונס של אזרחים ישראלים, והבהיר: "אותי לא יקנו בכסף. קטאר היא אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב".