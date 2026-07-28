בשיחות סגורות שנערכו עם תום גל החקיקה המואץ של סוף מושב הכנסת, התכנס פורום מצומצם שכלל את שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי, יו"ר ש"ס אריה דרעי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

בכאן חדשות דווח כי המפגש יועד לגבש אסטרטגיה מול העתירות שהוגשו לבית המשפט העליון נגד החוקים המדוברים.

במהלך ההתייעצות התגבשה ההבנה כי סיכוייהם של חוק התקשורת וחוק המעצרים לשרוד את הביקורת השיפוטית אפסיים, ועל כן עדיף להימנע מהתייצבות באולם בג"ץ, במטרה שלא "לתת לגיטימציה" להליך.

עמדה זו, שמצאה תמיכה מלאה גם מצדו של דרעי, נועדה לנצל את הדיונים המשפטיים כדי להבליט את מוקד החיכוך והעימות מול בג"ץ.

לצד זאת, בפורום הבכירים טרם הכריעו אם להחרים גם את הדיון הצפוי בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה. אף ששר המשפטים לוין מחזיק בעמדה עקרונית השוללת התייצבות, בממשלה מעדיפים לאפשר לסיעות החרדיות לקבל את ההחלטה בעצמן.

החלטה זו מגיעה בהמשך להחלטת בג"ץ הערב להוציא צו ביניים המקפיא את חוק ביטול מעצרי העריקים.

הממשלה נמנעה מנציגות משפטית מטעמה במהלך הדיון, אך מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב שבו טען כי אין מקום להתערבות שיפוטית בחוק, בציינו כי "המדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים".