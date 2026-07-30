חבר הכנסת וליד טאהא מ"הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ) מסמן את היעד המרכזי של המפלגה בבחירות הקרובות - השגת יכולת השפעה על קבלת ההחלטות.

בנאום שנשא בכנס בחירות בעיר טירה אמר טאהא כי אין לרע"מ עניין כלשהו לתפוס את כיסאות האופוזיציה בכנסת לאחר הבחירות הקרובות, אלא מטרתה היא לטפל בבעיות המטרידות את החברה הערבית.

על בסיס זה הדגיש טאהא כי רע"מ חותרת להיות חלק מהקואליציה הבאה כדי "לכפות" את יישומם של פתרונות לבעיות הקיימות במגזר הערבי.

לדבריו, רע"מ רואה חובה בהשתלבות במעגל ההשפעה על קביעת המדיניות כדי לשנות את המדיניות הממשלתית הקיימת כלפי הערבים בישראל.

הוא חתם את דבריו בקריאה לציבור הערבי ללכת להצביע ביום הבחירות, ובאמצעות הקול הערבי להביא למציאות פוליטית שבה בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא יוסיפו לכהן בתפקידי שרים בממשלה.