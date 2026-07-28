עשרות ראשי ערים, ראשי מועצות, ראשי סניפים וחברי מרכז בתנועת הליכוד שיגרו פנייה רשמית לראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, לצד שר הביטחון ויו"ר מזכירות הליכוד ישראל כ"ץ, בבקשה לאשר את קיצור תקופת האכשרה של פעילת התנועה הדר מוכתר.

הבקשה הוגשה בצירוף תצהיר משפטי חתום ומאומת המכיל רשימה של 120 מנהיגים ופעילים מרכזיים במפלגה התומכים במהליך.

במכתב שנשלח לראשי התנועה נכתב: "אדוני יו"ר התנועה, אנו החתומים מטה, ראשי סניפים בתנועת הליכוד ופעילים מרכזיים, פונים אליך בבקשה לאשר קיצור תקופת האכשרה הנדרשת עבור חברת התנועה הדר מוכתר". החותמים פירטו את פועלה של מוכתר בשורות המפלגה מאז שחרורה מצה"ל, וציינו כי היא "מגלה מסירות חריגה לעבודת השטח: הגישה למעלה מ-1,000 טפסי התפקדות חדשים, פעלה בפעילות רשת ענפה למען הבחירות לכנסת ה-26, לצד נוכחות קבועה באירועי התנועה".

עוד הדגישו החותמים במכתבם כי "פעילותה תרמה ישירות לחיזוק התנועה בקרב ציבור הצעירים בכל רחבי הארץ, ציבור שהתנועה נדרשת להעמיק בו את אחיזתה".

במסגרת הטיעונים לבקשה הוסיפו: "תנועת הליכוד תמיד ידעה לפתוח דלת בפני פעילים צעירים ומחויבים. אנו מאמינים כי מוכתר הוכיחה את עצמה בשטח, וכי מתן אפשרות להשתלב בפעילות התנועה במלואה תשרת את האינטרס התנועתי".

את מכתבם סיימו בקביעה: "לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי קיימים טעמים ציבוריים משמעותיים המצדיקים היעתרות לבקשתה של הדר מוכתר לקיצור תקופת האכשרה, ומבקשים את תמיכתכם ואישורכם לבקשה".