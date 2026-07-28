שש שנים לאחר מותו הטרגי של אחיה אהוביה סנדק ז"ל, נישאה הערב (שלישי) רחל צופיה סנדק לבחיר ליבה והקימה את ביתה.

לקראת חתונתה עלתה הבוקר רחל לקברו של אחיה אהוביה ז"ל כשהיא לבושה בשמלת כלה. היא ביקשה להעביר מסר לציבור לפיו "לצד הכאב והגעגוע יש להמשיך בבניין הארץ, באהבת עם ישראל, בקירוב הגאולה ובהתמסרות למקדש".

אהוביה סנדק ז"ל נהרג בדצמבר 2020, במהלך מרדף משטרתי באזור בנימין, לאחר שרכבו ננגח בידי ניידת משטרה והתהפך.

נסיבות מותו הטרגי עוררו סערה ציבורית גדולה. עד כה השוטרים שלטענת המשפחה אחראים למותו לא הועמדו לדין. גם בימים אלו ממשיכים בני משפחתו ופעילים לדרוש לבחון מחדש את התנהלות המשטרה ואת נסיבות האירוע.