ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן את האפשרות לקיים את הבחירות המקדימות הבאות במתכונת דיגיטלית, כך נחשף הערב (שלישי) בכאן חדשות.

היוזמה התגבשה אצל ראש הממשלה לאחר שהתרשם מניהול הפריימריז הדיגיטליים במפלגת הדמוקרטים, אשר התנהלו באופן מאובטח והובילו לשיעורי הצבעה גבוהים במיוחד.

לצד ההתרשמות מהמהלך של המפלגה היריבה, המניע המרכזי העומד מאחורי הנכונות לשנות את שיטת ההצבעה הוא החשש מהסלמה במצב הביטחוני.

מלבד המענה לאיומים הביטחוניים, בשיטה זו גלומים שני יתרונות משמעותיים נוספים: ראשית, המעבר להצבעה ממוחשבת צפוי לחסוך מיליוני שקלים מקופת המפלגה.

שנית, המהלך עשוי להוביל להפחתת השפעתן של קבוצות לחץ שונות, אשר פועלות ומפגינות את כוחן בעיקר בסביבת הקלפיות הפיזיות.