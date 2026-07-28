לאחר קרוב לשנתיים של עיכובים, שתי עתירות לבית המשפט העליון וטענות חמורות שנדחו לאורך כל הדרך על ידי המפלגה, המדינה הודיעה כי רשמת המפלגות החליטה לרשום את מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה".

בתשובה הרשמית שהועברה מטעם לשכת ראש השב"כ נכתב כי קיימים פערים בניתוח המודיעיני שנמסר בשעתו.

בין חברי המפלגה יחזקאל חסון, לשעבר סמנכ"ל עוצמה יהודית, שרה מרזל, אשתו של פעיל הימין ברוך מרזל והרב יהודה אפשטיין מאגודת קדושת ציון.

מתוך הודעת המדינה עולה כי ראש השב"כ הביע הסתייגות ממובהקות התשתית הראייתית שעליה נשענה העמדה המקורית לפסילת המפלגה - וכי הבדיקה המחודשת מחייבת להציג מסקנות השונות מאלו שהוצגו תחילה.

רשמת המפלגות ציינה כי חלקים מרכזיים ומהותיים מהתשתית שעליה נשענה ההתנגדות לרישום המפלגה אינם מופיעים עוד בחוות הדעת העדכנית - ולכל הפחות אינם מופיעים באופן שבו הוצגו בעבר.

בעקבות זאת, השב"כ לא חזר על בקשתו לפסול את המפלגה ולא הביע עמדה נגד רישומה. בעקבות ההתפתחויות הללו החליטה רשמת המפלגות לרשום את המפלגה, והמדינה ביקשה מבג"ץ למחוק את ההליך.

מייסד המפלגה, יחזקאל חסון, מסר בתגובה להחלטה: "זהו ניצחון גדול לא רק של ישראל יהודית, אלא של עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. במשך קרוב לשנתיים נאלצנו להיאבק על הזכות הבסיסית להקים מפלגה ולהציג את דרכנו בפני הציבור. כעת מתברר שראש השב"כ עצמו הסתייג ממובהקות התשתית הראייתית, הצביע על פערים בניתוח המודיעיני וקבע שיש להציג מסקנות נחרצות פחות ושונות מהקודמות. חלקים מהותיים מהטענות שעליהן נשענה בקשת הפסילה אינם מופיעים עוד בחוות הדעת העדכנית. במשך כל הדרך אמרנו דבר פשוט: תבחנו אותנו על פי עובדות, ראיות ומעשים, לא על פי תיוגים, קשרים או ייחוס כוונות.

"העיכוב הממושך גרם לנו נזק עצום ופגע באופן ממשי ביכולתנו לבנות תשתית מפלגתית, לגייס פעילים ולהיערך לבחירות. כעת, לאחר כמעט שנתיים שאבדו, יהיה לנו קשה מאוד להתארגן בפרק הזמן הקצר שנותר, ואנו מצפים שהרישום יושלם באופן מיידי וללא כל עיכוב נוסף", סיכם.