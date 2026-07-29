הוראות ה-AI נשארו בנאום המחוקק הקנדי

נבחר ציבור ממחוז ניו ברנזוויק שבקנדה זכה לחשיפה ויראלית לאחר שבמהלך נאום רשמי הקריא בטעות הנחיות של צ'טבוט AI בקול רם.

התקרית התרחשה בחודש שעבר במהלך נאום שנשא בפני בית המחוקקים ביל אוליבר, מהמפלגה השמרנית. תוך כדי הנאום, הקריא אוליבר את השורה הבאה ישירות מתוך דבריו הכתובים: "הנה גרסה טבעית יותר וזורמת של החלק הזה, שנשמע כמו נאום פרלמנטרי ולא כמו סדרה של נקודות קצרות".

בהמשך חזר המחוקק חזר על אותה טעות פעמיים נוספות לאורך נאומו, כשאמר: "הגרסה הזו אמורה … הנה גרסה מפותחת יותר וזורמת יותר של החלק" ו"החלק הזה מסתיים בערך …".