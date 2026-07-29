שנת 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר מבחינת מתקפות אנטישמיות בתפוצות זה למעלה מ-30 שנה - כך עולה מדו"ח חדש של כוח המשימה J7, המאגד את הקהילות היהודיות הגדולות בעולם למאבק באנטישמיות.

הדו"ח השנתי השני של הפורום עוקב אחר מגמות ותקריות בארגנטינה, אוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, בריטניה וארצות הברית - שבהן מרוכזים למעלה מ-90% מיהודי התפוצות.

הממצאים מתעדים למעלה מ-23,000 תקריות אנטישמיות במהלך 2025. בהשוואה לשנת 2022, שקדמה למתקפת ה-7 באוקטובר של חמאס, זינק מספר התקריות הכולל במדינות אלה ב-136%, בעוד מספר התקריות האלימות רשם עלייה של 97%.

במהלך השנה שעברה נרצחו 20 בני אדם במתקפות אנטישמיות בסידני, מנצ'סטר, וושינגטון הבירה ובולדר שבקולורדו. נתון זה הופך את 2025 לשנה הקטלנית ביותר מבחינת אלימות אנטישמית נגד יהודי התפוצות מאז הפיגוע בבניין AMIA בארגנטינה בשנת 1994.

"הליגה נגד השמצה סייעה לייסד את פורום ה-J7 בשנת 2023 משום שאף מדינה אינה יכולה להילחם באנטישמיות לבדה, והדו"ח הזה ממחיש בדיוק מדוע", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "כל אחת ממדינות J7 עדיין נמצאת ברמות גבוהות משמעותית בהשוואה לתקופה שלפני 7 באוקטובר 2023. האנטישמיות חוצה גבולות, וגם התגובה שלנו חייבת לחצות גבולות."

על פי הדו"ח, כל 20 הנספים במתקפות האנטישמיות נרצחו בשטחי מדינות ה-J7. מהנתונים עולה כי 15 נרצחו במהלך חגיגת חנוכה בחוף בונדיי בסידני, שניים נהרגו בבית הכנסת היטון פארק במנצ'סטר ביום הכיפורים, שניים נהרגו במוזיאון היהודי קפיטל בוושינגטון הבירה, ואישה אחת נהרגה בבולדר, קולורדו.

בכל מדינות הפורום נותרו היקפי האנטישמיות גבוהים ניכרות מהרמות שלפני ה-7 באוקטובר. לצד זאת, בשנת 2025 נרשמה ירידה במספר התקריות בארצות הברית (33%-), אוסטרליה (20%-), קנדה (16%-) וצרפת (16%-), לעומת עליות שנרשמו בבריטניה (5%+), בארגנטינה (4%+) ובגרמניה (פחות מ-1%+).

במבט עומק מאז 2021, אוסטרליה רשמה את העלייה החדה ביותר במספר התקריות האנטישמיות עם זינוק של 270%, ואחריה גרמניה (215%+), ארצות הברית (131%+) וצרפת (124%+).

גרמניה מוסיפה להוביל בשיעור התקריות ביחס לגודל האוכלוסייה היהודית, עם כמעט 70 תקריות לכל 1,000 תושבים יהודים בשנת 2025 - שיעור הגבוה כמעט פי חמישה מזה של אוסטרליה, פי שישה מבריטניה, וכמעט פי 70 מארצות הברית.

הדו"ח מציין כי אנטי-ציונות שימשה מניע מרכזי בחלק ניכר מהאירועים: 48% מהתקריות בבריטניה, 45% בארצות הברית ו-23% בגרמניה.

כמו כן מובא נתון מיוחד לגבי אירלנד, שבה הקהילה היהודית המונה כ-2,200 נפש דיווחה על 143 תקריות אנטישמיות בתוך שבעה חודשים בלבד - שיעור של 65 תקריות לכל 1,000 יהודים.