מגמת עלייה רצופה נרשמת בהיקף המתגייסים מהחברה החרדית, כך עולה מנתונים של אגף כוח האדם שפורסמו בעיתון "ידיעות אחרונות". על פי הנתונים, בשנים האחרונות נרשם גידול של למעלה מאלף מתגייסים מדי שנה.

עוד דווח כי הגורמים המרכזיים למגמה זו טמונים בלחץ הגובר על הציבור החרדי, הנגזר מהמחסור החמור בכוח אדם בצבא, מפסיקות בג"ץ שהובילו להידוק האכיפה, ומהמעבר מהטלת סנקציות מוסדיות לאישיוצץ

מפילוח המגמה לפי שנים עולה כי ערב המלחמה עמד מספר המתגייסים החרדים על כ-1,700 בשנה. בשנה הראשונה ללחימה (עד יולי 2024) טיפס המספר לכ-2,200, בשנה שאחריה (עד יולי 2025) הגיע לכ-2,800, ובשנה החולפת נרשמו כבר למעלה מ-4,000 מתגייסים.

לצד צעדי האכיפה, בצה"ל מצביעים על שורה של התאמות שנערכו בשנים האחרונות כדי לאפשר שירות צבאי תוך שמירה על אורח החיים החרדי, כדוגמת חטיבת החשמונאים ומסלולים ייעודיים דוגמת תוכנית "קודקוד".

על אף המגמה החיובית, בצה"ל מדגישים כי החסר בכוח אדם נותר קריטי. לפי נתוני הצבא, חסרים כיום כ-7,500 לוחמים ומספר דומה של תומכי לחימה, בעיקר בשל המחיר הכבד של הלחימה שבה נפלו למעלה מ-950 חיילים ואלפים רבים נפצעו.

במערכת הביטחון מבהירים כי פוטנציאל הגיוס החרדי רחב בהרבה, כאשר בשנתון בודד קיימים כ-14 אלף חרדים בעלי פוטנציאל גיוס.

כחלק מהמאמצים להרחבת הגיוס, חתם הרמטכ"ל על פקודת מטכ"ל ייעודית המסדירה את שילוב החרדים בשלושה מסלולים מוגדרים. הפקודה נועדה להעניק ודאות לחיילים ולרבנים ולעגן את זכויותיהם בנוהל רשמי ומחייב. כמו כן, מונה יועץ לענייני חרדים בדרגת תת-אלוף, אבינועם אמונה, שהקים את חטיבת החשמונאים.

בצבא נבחנות דרכים נוספות להרחבת המסלולים, בהן הקמת פלוגות צמ"ה חרדיות ומערך הדרכה ייעודי שיכלול מסלולי קצונה ותפקידים מתומכי לחימה ועד לוחמה.