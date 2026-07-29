מסעדת DAVID16 בירושלים מציינת את חג האהבה עם תפריט זוגי חגיגי שנבנה במיוחד לערב ט"ו באב, ומציע חוויית אירוח יוקרתית בלב הבירה.

התפריט כולל שתי מנות ראשונות לבחירה, שתי מנות עיקריות, שתי שתיות קלות, וכן בחירה בין שתי כוסות יין, שתי כוסות שמפניה או שני קוקטיילים. את הארוחה חותם קינוח ספיישל שיוכן במיוחד לכבוד חג האהבה.

לצד התפריט יוצעו גם אפשרויות שדרוג למנות נבחרות, ובהן כבד אווז, פילה עגל ואנטריקוט, למעוניינים לשדרג את החוויה הקולינרית.

התפריט החגיגי יוגש בערב ט"ו באב בלבד, במחיר של 700 שקלים לזוג (לא כולל שירות).

מסעדת DAVID16, הממוקמת ברחוב דוד המלך 16 בירושלים, נחשבת לאחת ממסעדות השף הבולטות בעיר ומציעה מטבח ים־תיכוני עכשווי, אווירה אלגנטית וחוויית אירוח מוקפדת. המסעדה כשרה ומתאימה לארוחות חגיגיות ולאירועים מיוחדים.