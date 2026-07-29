צפו: הכנסת ספר תורה למוצב בכתר החרמון צילום: באדיבות המצלם

רגע מרגש נרשם במוצב צה"ל הפועל באזור כתר החרמון, כ-40 קילומטרים בתוך שטח סוריה, כאשר הלוחמים חגגו את הכנסת ספר תורה חדש למקום.

האירוע התקיים בהשתתפות חיילי המוצב, שליוו את ספר התורה בשירה ובריקודים. לצד הספר החדש הוצא גם ספר התורה שכבר שימש את הלוחמים במוצב, והשניים הוכנסו יחד לאווירה חגיגית ומרגשת.

מפקד גדוד 8551, סא"ל חיים אלון, התייחס למעמד ואמר: "חיילי בית דוד, בהכנסת ספר תורה בבסיס שהוא אחד מהניסים של אחרי ה-7 באוקטובר. עם ישראל חזק ומאוחד. חיילי צה"ל מכל הגוונים הדתיים והפוליטיים לוקחים חלק בהגנה על הארץ. באחדות ישראל ננצח".