איראן צפויה לקבל בשבועות הקרובים את המשלוח הראשון של מאות טילי כתף להגנה אווירית, במסגרת עסקה שנועדה לחזק את מערך ההגנה האווירית שלה לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, בטהראן ובייג'ינג בוחנות דרכים להעביר את המשלוחים במסלול יבשתי, במטרה להפחית את הסיכון ליירוט או לתפיסת הציוד במהלך ההעברה.

ברויטרס צוין כי לצד טילי הכתף, נבחנת גם האפשרות להעביר משלוחים צבאיים נוספים באותה מתכונת, כחלק מהידוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין איראן לסין והמאמץ האיראני לשקם את יכולות ההגנה האווירית שלה.