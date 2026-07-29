אישה בת 48 הוכשה הבוקר (רביעי) בידי נחש ברחוב מכון וולקני בראשון לציון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב קשה ויציב, עם סימני הכשה בגפיים התחתונות.

ממד"א נמסר כי האישה הוכשה במהלך עבודתה. צוותי הרפואה העניקו לה טיפול שכלל מתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים.

פראמדיקית מד"א תהילה כהן סיפרה: "קיבלנו דיווח על אישה שהוכשה ע"י נחש במהלך עבודתה. כשהגענו למקום ראינו את האישה ישובה כשהיא בהכרה. היא סיפרה לנו שהכיש אותה נחש בגפיים תחתונות".

כהן הוסיפה: "הענקנו לה טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב".