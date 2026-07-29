שוטרי מחוז מרכז ולוחמי המשמר הלאומי מרכז של מג"ב חשפו במהלך השבוע סליקי אמצעי לחימה בקלנסווה ובכפר קאסם.

במסגרת הפעילות נתפסו טיל מסוג "מטאדור" שעל פי החשד נגנב מצה"ל, נשק M-16, אקדחים, רימון רסס ותחמושת רבה, וחמישה חשודים נעצרו.

במשטרה מסרו כי הפעילות בוצעה במסגרת המאבק במחוללי הפשיעה ובסכסוכי הדמים במגזר הערבי, במטרה לאתר ולהחרים אמצעי לחימה בלתי חוקיים בטרם ייעשה בהם שימוש.

בקלנסווה, בפעילות של שוטרי תחנת טייבה בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי מרכז של מג"ב, אותרו סמוך לבית טיל מסוג "מטאדור" ואקדח מסוג גלוק, ושני תושבי המקום נעצרו לחקירה.

במקביל, בפעילות של בלשי תחנת כפר קאסם בשיתוף יס"מ שרון ולוחמי מג"ב איו"ש, נערכו חיפושים בארבעה מוקדים שונים. במהלך הפעילות נתפסו נשק מסוג M-16, אקדח 9 מ"מ, שני אקדחי הזנקה, רימון רסס מוסב, תחמושת, מחסניות וכוונות לנשק, ושלושה בני משפחה נעצרו והועברו לחקירה.

במשטרה ציינו כי כלל אמצעי הלחימה הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.

עוד נמסר כי מחוז מרכז ימשיך לפעול נגד הפשיעה במגזר הערבי כחלק מהמאבק לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם ולחיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק.