מאז החרפת העימותים האזוריים וגל המחאות הפנימיות באיראן, מוצאת את עצמה הקהילה היהודית במדינה - אחת העתיקות במזרח התיכון - תחת מתקפה הולכת וגוברת מצד השלטונות.

הקהילה, המונה כיום כ-20 אלף בני אדם בלבד, חיה תחת משטר אימים של טרור מדינתי, סחיטה וביזוי.

תמונת המצב הקשה נחשפת בתחקיר של העיתון היהודי-בריטי "ג'ואיש כרוניקל", המתבסס על עדויותיהם של כ-20 יהודים איראנים שבחרו להישאר בעילום שם מחשש לחייהם.

חברי הקהילה מתארים מציאות שבה המשטר, שאינו מסוגל לפגוע ישירות בישראל או בארצות הברית, בוחר להפנות את זעמו כלפי האזרחים היהודים המקומיים, שאינם מסוגלים להתגונן. ג'ליל, בעל חנות במרכז טהראן, סיפר כי חנותו חוללה פעמיים בחודשים האחרונים: חלונותיה נופצו ועל קירותיה רוססה הכתובת "ציונים, לכו מכאן".

לדבריו, האחראים הם פעילים המזוהים עם המשטר, בעוד ששכניהם המוסלמים תמיד נהגו בהם בכבוד. במקרה אחר, חנות תכשיטים נפרצה בידי אנשי מיליציית הבסיג', שלקחו זהב ורכוש רב תוך שהם מבהירים לבעלים המבוהל כי מדובר ב"שלל מלחמה".

הלחץ מופעל גם במישור הכלכלי והתעסוקתי, ומתבטא בגל פיטורים שרירותיים ובסחיטה מצד גופי הביטחון. יעקב (שם בדוי), שעבד במשך יותר משני עשורים בארגון פיננסי, זומן לחקירה בידי יחידת ביטחון הפנים "הראסט".

במהלך החקירה הוצגו לו תמונות של אזרחים ישראלים הנושאים שם משפחה דומה לשלו, והוא נדרש לפרסם ברשתות החברתיות תכנים אנטי-ישראליים. לאחר שסירב בטענה שאינו עוסק בפוליטיקה, פוטר לאלתר ונחסם אפילו מאפשרות להתפרנס כנהג באפליקציית תחבורה מקומית.

גם מערכת החינוך והמרחב הדיגיטלי אינם חסינים. ילדים יהודים הלומדים בבתי ספר ממלכתיים נלקחים באופן קבוע להפגנות תמיכה במשטר, שם הם נאלצים לשרוף דגלי ישראל ולהשמיע קריאות נאצה.

רויה (שם בדוי), אם לילדים, סיפרה כי בנה בן העשר הוכה בידי מורה לאחר שלא צעק בקול רם דיו את הסיסמאות האנטי-ישראליות. במרחב הווירטואלי, הלחץ כבד עד כדי כך שנציג הקהילה בפרלמנט נאלץ לקרוא ליהודים להסיר מעקב מערוצים ישראליים ולמחוק תגובות "חריגות". סטודנטים סולקו מהאוניברסיטה רק בשל היסטוריית גלישה באתרים בינלאומיים.

נוכח המציאות המאיימת, וכתוצאה מלחץ ישיר שהופעל על הנהגת הקהילה, נאלץ אחד מרבני איראן לשאת הצהרות פומביות בגנות ישראל ותמיכה במנהיג העליון עלי ח'אמנאי.

עם זאת, חברי הקהילה מדגישים כי מדובר באמירות שנאמרות תחת כפייה, וכי הם עצמם מתנגדים למשטר בדיוק כמו אזרחים איראנים רבים אחרים.

מעל הכל מרחף זכרו הטראומטי של חביב אלקאניאן, נשיא הקהילה היהודית שהוצא להורג ב-1979 באשמת קשרים עם הציונות.

עבור כמחצית מהמרואיינים בתחקיר, הוצאתו להורג נותרה תזכורת כואבת למה שעלול להתרחש אם המצב ימשיך להידרדר.