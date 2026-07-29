תיעוד התקיפה בחווארה מצלמת אבטחה

המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) כי עצרה את החשוד שנצפה בתיעודים מתקיפת הפלסטיני בחווארה כשהוא לבוש במדי צה"ל.

על פי הודעת המשטרה, החשוד הוא תושב אזור השומרון בשנות ה-20 לחייו וחבר כיתת כוננות באזור יהודה ושומרון.

לפי המשטרה, אירוע התקיפה התרחש ב-6 ביולי, ולאחר קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות צה"ל. בהמשך נכנסו חוקרי מחוז ש"י לזירה באבטחת הכוחות, אספו ראיות וממצאים, וחקירת המקרה הועברה לטיפול המפקדה הבין-ארגונית במחוז.

במסגרת החקירה נעצרו מספר חשודים, ואף הוגש כתב אישום נגד אחד המעורבים. בתיעודים שהופצו מהאירוע נראה חשוד לבוש במדי צה"ל ומצויד בציוד צבאי, לרבות נשק M16 ואקדח, אשר תקף באלימות פלסטינים, שחלקם נזקקו לטיפול רפואי בבית החולים.

המשטרה מסרה כי עם התקדמות החקירה נחשפה זהותו של החשוד, ולאחר פעולות חקירה שונות הוא נעצר לפנות בוקר על ידי בלשי המפקדה הבין-ארגונית, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ושב"כ, לאחר ששהה בבריחה במהלך החודש האחרון.

עוד נמסר כי הנשקים שהיו ברשותו נתפסו, והוא הועבר לחקירה, כאשר המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו לצורך מיצוי החקירה.