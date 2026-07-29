טיקטוק הודיעה על שורת צעדים לקראת הבחירות לכנסת ה-26 בישראל, שייערכו ב-27 באוקטובר, במטרה לשמור על יושרת הפלטפורמה, מהימנות המידע והגנה על המשתמשים.

במסגרת המהלך פרסמה החברה הנחיות ייעודיות לפוליטיקאים ולאנשי ציבור, לצד הקמת צוות משימה ייעודי והפעלת מרכז בחירות באפליקציה.

לפי החברה, הכללים אוסרים על קידום תוכן פוליטי ממומן ועל פרסום תכנים מטעים או מניפולטיביים, לרבות באמצעות בינה מלאכותית, העלולים למנוע מאנשים להצביע, לשבש את הבחירות או לעודד פגיעה בלתי חוקית בתוצאותיהן.

עוד נמסר כי הצוות הייעודי פועל בשיתוף טכנולוגיות ניטור, גופי בדיקת עובדות וועדת הבחירות המרכזית, כחלק מהיערכות החברה למערכת הבחירות.

טיקטוק מסרה כי היא דורשת סימון של תוכן מציאותי שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, מפעילה מנגנוני זיהוי לתכנים כאלה ופועלת להסרת תכנים מזיקים גם אם סומנו ככאלה.

בנוסף, החברה הודיעה כי חשבונות של ממשלות, פוליטיקאים ומפלגות אינם רשאים להשתמש בכלי פרסום או מונטיזציה, וכי גם תשלום ליוצרים עבור קידום פוליטי אסור בפלטפורמה.

עוד הודיעה החברה כי תפעיל מרכז בחירות ייעודי באפליקציה, שיספק מידע רשמי של ועדת הבחירות המרכזית על מועד ההצבעה, אופן ההצבעה ומידע שימושי נוסף, לצד כלים לזיהוי דיסאינפורמציה. החברה ציינה כי משתמשים המחפשים או צופים בתכנים הקשורים לבחירות יופנו למרכז המידע.

לדברי טיקטוק, אכיפת המדיניות מתבצעת באמצעות שילוב של טכנולוגיות ניטור ואלפי אנשי בטיחות, ובשיתוף יותר מ-20 גופי בדיקת עובדות ברחבי העולם.

בישראל פועלת החברה בשיתוף סוכנות הידיעות רויטרס לבחינת נכונות תכנים ולאכיפת המדיניות, ובדו"ח אכיפת כללי הקהילה לרבעון הראשון של 2026 צוין כי בישראל הוסרו 551,341 סרטונים, בהם תכנים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, היושרה האזרחית וכללי השימוש בבינה מלאכותית.