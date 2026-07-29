פרסום ראשון: הכנסת והמשטרה הודיעו על העלאת רמת האיום על חבר הכנסת צבי סוכות לדרגה 4, בעקבות שורת איומים חמורים שהתקבלו על חייו בתקופה האחרונה.

בעקבות הערכת מצב הוחלט גם לתגבר את האבטחה סביבו ולהחמיר את סידורי הביטחון המלווים אותו.

האיומים התקבלו בין היתר לאחר סיורים שערך בבתי ספר במגזר הערבי במסגרת פעילותו הפרלמנטרית כיו"ר ועדת החינוך. לדבריו, בין ההודעות שנשלחו אליו הייתה גם הודעה שלוותה בתמונה של אקדח.

באחת ההודעות שנשלחו אליו, ולדבריו נכתבה בידי פעיל חמאס ממזרח ירושלים, נכתב, "יש לי נשק תמיד עליי. אתה (סוכות) ובן גביר וכל המתנחבלים שאני יראה אתכם בפרצוף שלי אני יהרוג אתכם גם אתה וגם בן גביר יא כלב", ולצד הדברים צורפה תמונה של אקדח.

בסביבתו של סוכות מסרו כי מדובר בעליית מדרגה ממשית בחומרת האיומים וכי גורמי הביטחון מתייחסים אליהם ברצינות.

סוכות הגיב: "שלחו לי הודעות עם תמונה של אקדח וכתבו שהם בדרך להרוג אותי, אם מישהו חושב שאפסיק לפקח על הנעשה במגזר בגלל איומים יש לו טעות חמורה". לדבריו, האיומים הועברו לטיפול גורמי הביטחון והמשטרה, שהחליטו בעקבותיהם להעלות את רמת האיום ולהגביר את האבטחה סביבו.

"האלימות והפשיעה יחד עם מצבורי הנשק הלא חוקיים במגזר הערבי הם איום קיומי על מדינת ישראל כולה, האיומים רק מדרבנים אותי להמשיך לעשות את עבודתי ולהילחם בתופעה".