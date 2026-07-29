כך נראים 1.4 מיליון שקל במזומן

שוטרי המחוז הצפוני תפסו יותר מ-1.4 מיליון שקלים במזומן בביתו של תושב עמק המעיינות בן 69, החשוד יחד עם תושב ואדי ערה בן 29 בעבירות איומים.

במשטרה מסרו כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה של אדם שטען כי קיבל איומים על חייו.

אתמול פשטו שוטרי המחוז הצפוני, בסיוע שוטרי מחוז חוף ולוחמי מג"ב, על בתי שני החשודים. במהלך חיפוש שנערך על פי צו בית משפט בביתו של החשוד בעמק המעיינות, אותרו בארון הבגדים יותר מ-1.4 מיליון שקלים במזומן, לצד המחאות בסכומים גבוהים וראיות נוספות.

שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. בשל הממצאים הכלכליים החריגים, הצטרפה לחקירה יחידת האכיפה הכלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433, והחקירה נמשכת.

במשטרת מחוז צפון מסרו כי הם ממשיכים לפעול במאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית, פעילות מודיעינית ומבצעית, סיכול הברחות וסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים, לצד תגובה מהירה לאירועי אלימות במטרה לשמור על ביטחון הציבור.