דביר דימרי בשיחה עם אביחי אברהם

יש שכונות שאנשים קונים בהן דירה. ויש שכונות שאנשים חולמים להיות חלק מהסיפור שלהן. נחלאות שייכת ללא ספק לסוג השני.

מי שמטייל בין הסמטאות הציוריות, בתי האבן והחצרות הפנימיות, מבין מהר מאוד שהקסם שלה אינו מתחיל במחירי הנדל"ן - אלא בהיסטוריה, באנשים ובאווירה שאין דומה לה בשום מקום אחר.

בפודקאסט של ערוץ 7 מארח דביר דימרי את מורה הדרך אביחי אברהם לשיחה על הנשמה של נחלאות - אותה שכונה ירושלמית שהפכה עם השנים לאחד האזורים המבוקשים ביותר למגורים בישראל. במקום לדבר רק על דירות, השניים חוזרים אל הימים שבהם ירושלים הסתיימה בין חומות העיר העתיקה, ואל החלוצים שהעזו לחלום על עיר חדשה.

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"נחלאות היא בעצם השכונות של ירושלים, הכיף של ירושלים", אומר אברהם. לדבריו, עד אמצע המאה ה־19 ירושלים כולה התרכזה בתוך החומות, אך עם הגידול באוכלוסייה החלו לקום השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה - כל אחת סביב קהילה קטנה, משפחות בודדות וחזון גדול.

אחד השמות הבולטים בסיפור הזה הוא יוסף ריבלין, ממייסדי היישוב החדש בירושלים. אברהם מתאר אדם שהקדיש את חייו לבניית העיר מתוך שליחות, ולא מתוך שיקולים כלכליים. לדבריו, הסופר ש"י עגנון אף כתב עליו כי לא הותיר אחריו רכוש למשפחתו, אך הותיר אחריו אחת־עשרה שכונות בירושלים.

באותם ימים, "שכונה" לא הייתה עשרות מגדלים או אלפי דירות. לעיתים די היה בכמה בתים סמוכים כדי להקים שכונה חדשה. כך למשל נחלת שבעה, שנבנתה בידי שבע משפחות בלבד, או בתי גורל, שהוקמו עבור עולי תימן והעניקו למשפחות אפשרות להתחיל חיים חדשים בירושלים.

השכונות הללו נבנו מתוך מחשבה על קהילה. הבתים הקיפו חצר משותפת, שערי הכניסה נסגרו בלילות להגנה, במרכז היה בור מים משותף ותנור שכונתי שבו אפו תושבי השכונה את מאכלי השבת. "זו הייתה קהילה אמיתית", מתאר אברהם, "מקום שבו כולם הכירו את כולם".

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לדבריו, למרות השינויים שעברה ירושלים, האופי הזה עדיין מורגש בנחלאות. הכנסת ספר תורה, חגיגות שכונתיות או סתם מפגש בסמטה - כל אלה ממשיכים לייצר תחושת קהילה נדירה בלב עיר הבירה.

אבל דווקא השמירה על הצביון ההיסטורי היא גם הסיבה לכך שההיצע בנחלאות נשאר מוגבל. דימרי מסביר כי בניגוד לאזורים אחרים בירושלים, שבהם נבנים מגדלים רבי־קומות, תוכניות המתאר של נחלאות שומרות בקפדנות על קו הבנייה הנמוך, על גגות הרעפים ועל האופי הייחודי של השכונה.

"היא אחת השכונות היחידות בירושלים שלא מצופפים לגובה", הוא אומר. המשמעות ברורה: מספר הדירות החדשות שניתן לבנות באזור קטן מאוד, בעוד שהביקוש ממשיך לגדול.

לדבריו, הביקוש מורגש לא רק בשוק הרכישה אלא גם בשוק השכירות. דירות שמתפנות מושכות מתעניינים רבים, ולעיתים מתקיימים מעין "אודישנים" בין מועמדים המבקשים לזכות במקום שהתפנה.

מעבר לערך הנדל"ני, השניים מדברים גם על הדמויות שצמחו בין הסמטאות - מנשיא המדינה החמישי יצחק נבון, דרך משפחת בנאי ועד בתי הכנסת הוותיקים, שירת הבקשות, סיורי הסליחות והשוק הססגוני הסמוך. כל אלה, לדבריהם, הופכים את נחלאות למקום שלא רק גרים בו, אלא גם חיים את ירושלים במלוא עוצמתה.

דימרי מסכם כי הפרויקט שאותו הוא מקדם בשכונה משתלב בדיוק ברוח הזאת. מדובר במספר מצומצם של יחידות דיור, שנבנו תוך שמירה על האופי האדריכלי וההיסטורי של נחלאות. "בסוף", הוא אומר, "לא מדובר רק ברכישת דירה, ואמנם אנחנו כבר בישורת האחרונה ונשארו רק 2 דירות אבל מעבר למחיר ולערך הנדלנ"י המטורף זו הזדמנות להיות חלק מהסיפור של אחת השכונות היפות והמיוחדות בירושלים".

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