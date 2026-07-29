בניהו שלף אקדח, ירה במחבלים והתמוטט ללא קרדיט

התחקיר המלא על הפיגוע הקשה שאירע ביום שישי האחרון ברכס סלע, בין הר ברכה לחוות גלעד, עדיין לא הושלם, ובשל מורכבות הזירה - שבה בוצע ירי ממספר כלי נשק - טרם נקבעו מסקנות סופיות.

עם זאת, ניתוח סרטונים ועדויות מהאירוע מצביע על גבורתו של סגן הרבש"ץ של חוות גלעד, בניהו מלט הי"ד, ושל לוחמים ואזרחים נוספים שפעלו בזירה.

בניהו מלט הוקפץ לזירה יחד עם רבש"ץ חוות גלעד לאחר שדווח על עשרות פורעים ערבים שיידו אבנים לעבר קבוצת מטיילים.

בסרטון שפורסם נראה מלט כשהוא מתרומם לאחר שנפצע באורח קשה, שולף את אקדחו ויורה לעבר המחבלים עד שהתמוטט.

לפי ניתוח כלל התיעודים,מלט נראה מצליח במהלך הקרב לפגוע במספר מחבלים, ובהם לפחות אחד שנהרג ושניים נוספים שנפצעו, בעוד חלק מהירי עדיין מצוי בבדיקת גורמי החקירה.

עוד עולה כי רס"ן יובל עזרא הי"ד הסתער לעבר מוקד הלחימה לאחר שהבחין בחטיפת נשק, וכי לוחם גולני שהיה בחופשה ירה לעבר המחבלים שנאבקו ברבש"ץ חוות גלעד ופגע בהם, מבלי לפגוע ברבש"ץ עצמו.

אסתר, אלמנתו של בניהו הי"ד, אמרה בעקבות הסרטון: "בניהו היה גיבור בחייו וגיבור במותו. התיעוד הזה מחזק אותנו כי רואים שבניהו הספיק לפגוע בתוקפים שסביבו. אנחנו דורשים לתת גיבוי מלא ללוחמים שלנו לירות באויב ללא חשש מחקירות ומעצרים, שלא יהיו חלילה עוד אלמנות ויתומים".

היא הוסיפה: "צריך למחוק את כפר המרצחים תל, לבטל את הסכמי אוסלו ולהקים נקודות התיישבות במקום הרצח ברכס סלע שעליו בניהו מסר את נפשו, ובכל מרחבי הארץ האהובה שלנו".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "בניהו מלט הי"ד הוא גיבור ישראל, שהציל חיים עד נשימתו האחרונה. כל חייו, מאז ילדותו, היה מסור לארץ ישראל ולעם ישראל. ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים בפעילות מסוקה למען ביטחון המדינה ושמירה על אדמות הלאום. ראיתי אותו כשסייע בשריפה בחוות גלעד רק מספר ימים לפני הפיגוע".

הוא הוסיף: "גם בפיגוע הקשה ביום שישי, מיד כשהוקפץ ע"י חטמ"ר שומרון לחלץ את המטיילים ונפצע קשה - נלחם בשארית כוחותיו, ירה במחבלים והציל חיים עד נשימתו האחרונה. תשובתנו נחושה: בניין הארץ - עוד יותר. לא יעזוק גם לאלף מחבלים - עם ישראל ינצח, בחוות גלעד ובכל הארץ".

בואו לקחת חלק שותפות בהמשך דרכו של בניהו מלט הי"ד