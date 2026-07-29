ההוראה החדשה שמכעיסה מילואימניקים

משרתי מילואים ביחידות קרביות, בעלי אקדחים אישיים ברישיון, שזומנו לאחרונה לשירות מילואים פעיל, נדרשו לא להביא איתם את האקדח למילואים, ולהפקיד את אקדחיהם למשמורת אצל סוחר נשק מורשה, בעלות גבוהה. כך חושף שבועון הציונות הדתית 'מצב הרוח' בגיליונו הקרוב.

ל'מצב הרוח' נודע כי בתדרוך מפקדים של קציני מילואים לקראת תעסוקה מבצעית, נאמר להם בידי מפקד הגדוד כי חל איסור על חיילי המילואים להביא לשירות את האקדח וכי עליהם לנהוג כחוק.

הנחיות המשרד לביטחון לאומי קובעות כי בעל אקדח הנעדר מביתו מעל 48 שעות, ואין בבית שום נוכחות של יתר בני הבית (בגירים בלבד) בתקופה זו, מחוייב להפקיד את כלי הירייה למשמורת אצל סוחר נשק מורשה. בנוסף, על בעל האקדח לוודא מול בית המסחר בו נרכשת הכספת, כי היא מותאמת לאחסנת כלי ירייה ועומדת בכל הרשום בהנחיה זו.

מדובר בהנחיה חדשה של צה"ל. המשמעות היא כי חיילים רבים יהיו חייבים להפקיד את אקדחיהם, דבר הכרוך בתשלום בסך מאות שקלים לחודש, זאת כאשר הם יכלו פשוט להביא איתם את האקדח לשירות המילואים, ולשאת אותו על גופם משך כל שעות היממה, משך כל ימי המילואים.

חיילים שניסו לערער על ההוראה, נענו בתשובה ש'אין חריגים' ו'אין מה להתווכח'.

דובר צה"ל אישר את הידיעה: "מדובר בהחלטה פיקודית שנבעה משיקולי בטיחות. במהלך תעסוקה מבצעית עומד לרשות כל איש מילואים נשק צה"לי, בהתאם לתפקידו ולמשימתו. לצד זאת, במקרים פרטניים ובהתאם לצורך, ניתן להעניק החרגות".