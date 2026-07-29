הרשות הפלשתינית בנתה שכונת מגורים בלתי חוקית בצפון השומרון בשטח C שבשליטה ישראלית מלאה, צמוד ל'קו הירוק', אבל באיזור הנמצא בתוך השטח ה'ישראלי' של גדר ההפרדה, כ-360 מטרים בלבד מבתי היישוב היהודי קציר. כך חושף השבועון 'מצב הרוח'.

מדובר בשכונה בת ארבעה מבנים בכפר ברטעה, אשר עד מלחמת ששת הימים היה חצוי בין ישראל וירדן, כאשר 'הקו הירוק' עבר בתוכו. המתחם, הכולל בניין מגורים עם עשרות דירות, מסגד, מבנה תעשייה ומסחר ומבנה נוסף, הוקם ללא היתר על אדמות מדינה רשומות בטאבו.

מאז הסכם אוסלו, מחצית הכפר הוא שטח ריבוני ישראלי באופן מלא, וחציו שטח C שאף הוא בשליטה ישראלית מלאה, אולם ללא ריבונות. גדר ההפרדה נבנתה בצידה המזרחי של העיירה, כך שהשכונה נבנתה בחלק המזרחי של ברטעה, בשטח C שבשליטה ישראלית מלאה, אך ממערב לגדר ההפרדה. מיקום זה יצר "ואקום אכיפתי" מתמשך: רשויות האכיפה בתוך הקו הירוק אינן מוסמכות לפעול ביו"ש, ואילו המנהל האזרחי מתייחס לשטח שממערב לגדר כמחוץ לתחום אחריותו. היעדר האכיפה איפשר ליזמים להקים שכונה פיראטית ולגרוף הון.

על אף פניות חוזרות ונשנות של תנועת רגבים לגורמי האכיפה במהלך שמונת החודשים האחרונים, לא בוצעו פעולות אכיפה כלל, בעוד המתחם המשיך להתרחב, המבנים הושלמו, ואף החלה לפעול בהם פעילות מסחרית ותעשייתית ענפה, כולל מפעל עופות וחנות מכולת.

בשבוע הקרוב מתכננת תנועת רגבים להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שר הביטחון, והשר במשרד הביטחון, מפקד פיקוד המרכז, גורמי המנהל האזרחי ומשטרת ישראל. העתירה דורשת להורות לרשויות להרוס באופן מיידי את השכונה הלא חוקית. בד בבד עם הגשת העתירה, הוגשה בקשה דחופה לסעד זמני למניעת אכלוס הדירות במתחם, לצד דרישה לפתיחה בחקירה פלילית נגד יזמי הבנייה.

רועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון בתנועת רגבים, אמר ל'מצב הרוח': "לתושב קציר שרכש את ביתו במיליוני שקלים לא מעניין שרשויות האכיפה רבות ביניהן של מי האחריות על המרחב. שוד הקרקעות במרחק נגיעה מבית קציר לא רק מקומם מבחינת שוויון, אלא מהווה סיכון בטחוני מיידי וישיר. אסור לאפשר מציאות כזו של "חורים שחורים" בלב מדינת ישראל."

בנוסף למבנה בברטעה, הגישו תנועת רגבים ומועצה אזורית שומרון עתירה מנהלית דחופה נגד עבודות פיתוח ובינוי של מתחם מגורים בלתי חוקי וחוות סוסים חדשה ממזרח לעיר טייבה ובסמוך לישוב סלעית בשומרון - שאף הוא ממוקם באזור המוגדר כשטח C המצוי בשליטה ישראלית מלאה, אך נמצא ממערב לגדר ההפרדה וצמוד לעיר טייבה בשרון.

כך, התוואי הגיאוגרפי של גדר המערכת אינו תואם את קו התפר המשורטט במפה המדינית ויוצר מובלעת ענק הזוכה להתעלמות אכפתית מצד רשויות האכיפה משני צדי הקו הירוק. העתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שר הביטחון, השר במשרד הביטחון ורשויות האכיפה ביהודה ושומרון, חושפת כי בניית המתחם נמשכת ומקודמת באין מפריע, כאשר מאז פנייתה הראשונה של התנועה ואף במהלך החודשים האחרונים, האתר המשיך להתרחב, גודרו מגרשים נוספים והוצבו במקום מבנים יבילים חדשים.

מלבד המתחם נשוא העתירה, במרחב ישנם מבנים נוספים בלתי חוקיים ועבודות חקלאיות. "מחדל המייצר ואקום של ממש במרחב קו התפר ומהווה כר פורה לעבריינות בניה ולא פחות מכך, סיכון בטחוני" כך לשון העתירה.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיב "אנחנו פועלים באחריות ומתוך דאגה אמיתית לביטחון התושבים. מובלעת בקו התפר הפכה לשטח הפקר, ובזמן שרשויות האכיפה עוצמות עיניים ולא משיבות אפילו לפניות, העבריינים חוגגים ובונים ללא הפרעה בלב ליבו של שטח C, שנמצא בשליטה ישראלית מלאה".