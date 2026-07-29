המונים מתושבי בני ברק וירושלים, ובהם מאות מחסידי בעלזא, ליוו אתמול למנוחות את הרב שמואל פנחס טרויבע ז"ל, מבכירי הדיינים והפוסקים של החסידות, שהלך לעולמו בגיל 64 לאחר שנים של מאבק במחלה קשה.

מסע ההלוויה יצא מבית המדרש "בית פנחס" ברחוב יואל בבני ברק, והמשיך לבית הלוויות סנהדריה בירושלים. משם עברה השיירה דרך בית המדרש הגדול של החסידות בקריית בעלזא בבירה, בדרכה לחלקת "מחזיקי הדת" בהר המנוחות, שם נטמן.

הרב טרויבע נולד בירושלים בשנת 1962 לאביו, אפרים טרויבע, שהיה מדמויות המפתח והמשמשים המקורבים בחצר בעלזא. כבר מצעירותו בלט בלימודיו בישיבות הקהילה בירושלים ונחשב לעילוי תורני.

לאחר נישואיו לבתו של הרב שמואל צבי גרינוולד, השלים את הסמכתו לרבנות ולדיינות אצל פוסק ההלכה הנודע, הרב שמואל הלוי וואזנר ז"ל, שהרעיף עליו שבחים רבים על בקיאותו ומהירות תפיסתו.

לאורך השנים מילא הרב טרויבע שורה של תפקידים מרכזיים בקהילה. הוא כיהן כראש כולל לאברכים, התמנה לדיין ומורה הוראה בבית המדרש "בית פנחס" בבני ברק בהוראת אדמו"ר מבעלזא, וניהל במשך שנים רבות את מערך הפיקוח והכשרות של בד"ץ "מחזיקי הדת". בנוסף, נודע כבעל תפילה ובעל קורא מוערך באירועים ובחגים של החסידות.

לפני כ-20 שנה אובחן הרב טרויבע כמתמודד עם מחלת ניוון שרירים (ALS), ומצבו הבריאותי הלך והידרדר בהדרגה. בשבועות האחרונים הוחמר מצבו בעקבות זיהום קשה, והוא אושפז בבית החולים, שם נפטר מוקדם יותר היום כשהוא מוקף בבני משפחתו.

הרב טרויבע הותיר אחריו רעיה, בנים וחתנים המכהנים כרבנים ומורי דרך בקהילה.