פעיל הימין אלירן סימן טוב תיעד את עצמו כשהוא פונה לשחקן והקומיקאי מוני מושונוב ברחוב, בסרטון שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו. בפרסום הוא כינה את מושונוב "זקן רשע".

בתיעוד נראה סימן טוב שואל את מושונוב, "איך זה שבגיל שלך לא הגעת לאחוזת ראשונים? איך יש לכם תמיד כוח להמשיך עד 200? לך, לרבקה מיכאלי".

מושונוב השיב, "אני מבקש, אני לא מכיר אותך, תשחרר אותי. אתה לא מבין מה אתה עושה?".

למרות בקשתו של מושונוב, סימן טוב המשיך בהטרדה ואמר, "אני חייב לדעת, איך זה שרק בברנז'ה שלכם אתם חיים כל כך הרבה? אתם מסרבים למות".

בהמשך הוסיף, "אתה מבין מה אתה עושה? אתה מבין שהפילוג בעם שאתה עושה עם 'היהודים באים', אתה מבין עד כמה זה מצער אנשים? זה לא רק לי כואב, זה כואב להרבה מעם ישראל".