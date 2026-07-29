עתירה שהוגשה לבית המשפט מציתה מחלוקת סביב אופן הפעלתו של הקאנטרי העירוני החדש בשכונת נווה שמיר (רמת בית שמש ה') בעיר בית שמש.

במוקד העתירה עומדת החלטת עיריית בית שמש לפרסם מכרז שלפיו הבריכה תפעל בהפרדה מלאה בין נשים לגברים, ללא שעות משפחה. לטענת העותרים, ההחלטה עומדת בניגוד להתחייבויות שניתנו במשך השנים לתושבים שרכשו דירות בשכונה, לאחר שהוצגה כשכונה בעלת אופי כללי.

לדבריהם, הם ביקשו מהעירייה לאמץ מתווה שלפיו מחצית משעות הפעילות יהיו בהפרדה ומחציתן יוקצו לשעות משפחה, אולם בקשתם נדחתה.

מי שעמדה מאחורי הקמת שכונת נווה שמיר הייתה ראש עיריית בית שמש לשעבר, ד"ר עליזה בלוך. בתקופת כהונתה קידמה בלוך את הקמת השכונה כחלק ממדיניות שנועדה להרחיב את מגוון האוכלוסיות בעיר, מתוך מטרה למשוך גם משפחות מהציבור הכללי לצד המשך פיתוחן של השכונות החרדיות. במסגרת התכנון נקבע כי רמת בית שמש ד' תיועד בעיקר לציבור החרדי, בעוד רמת בית שמש ה' - נווה שמיר - תפותח כשכונה בעלת אופי כללי.

לפי פרסום של הכתב המשפטי אבישי גרינצייג, היועץ המשפטי של עיריית בית שמש השיב כי מיקומו של הקאנטרי בנווה שמיר אינו מחייב שהוא ישרת דווקא את תושבי השכונה. עוד נטען כי ציבור חרדי משמעותי לא יגיע למקום אם יופעלו בו גם שעות רחצה מעורבות, ולכן יש הצדקה להפעלתו בהפרדה מלאה לאורך כל שעות הפעילות.

בעקבות ההחלטה הגישו עורכי הדין עידן בוטבול, רגב בוטבול ואלי בוטבול עתירה לבית המשפט, שבה ביקשו לבטל את תנאי המכרז ולאפשר גם שעות רחצה למשפחות ולציבור שאינו מעוניין בהפרדה.

בעתירה נטען כי במשך שנים עודדה העירייה משפחות מהציבור הכללי לעבור להתגורר בנווה שמיר תוך הבטחה להקמת שירותים ציבוריים התואמים את אורח חייהן, וכי ההחלטה הנוכחית פוגעת בעיקרון השוויון.

גרינצייג כתב כי אף שהוא עצמו מקפיד על רחצה בהפרדה ומעדיף מסגרות מסוג זה, אין בכך כדי להצדיק, לדבריו, כפיית אורח חיים זה על כלל התושבים. "ניסיון לכפות על תושבים אחרים את אורח החיים שלי בלי שום נכונות להתגמש הוא חוצפה ומתכון לפיצוץ", כתב. עיריית בית שמש טרם מסרה את תגובתה.

בשיחה עם ערוץ 7 אמרה ד"ר עליזה בלוך "בית שמש רצתה להיות עיר שיש בה מקום לכולם. הקמת שכונת נווה שמיר כשכונה שיועדה לציבור הכללי נעשתה במסגרת ההסכמים שנחתמו כבר בשנת 2017 עם המפלגות החרדיות, מתוך הבנה שהעיר יכולה לתת מענה לחרדים, לחילונים, למסורתיים ולציונות הדתית".

בהמשך הסבירה בלוך כי תכלית הקמת הקאנטרי הייתה לשרת את כלל תושבי השכונה והעיר, ולא ציבור אחד בלבד. "ההחלטה לוודא שרק שעות נפרדות יהיו שם היא בעצם אמירה לחלק מתושבי העיר ומתושבי השכונה: 'אתם לא רלוונטיים, אנחנו לא סופרים אתכם, הצרכים שלכם לא חשובים'".

לדבריה, ניתן היה למצוא פתרון שיאפשר מענה לכלל האוכלוסיות, מבלי לפגוע באיש. "העובדה שיהיו שעות למשפחות שירצו להיות יחד בבריכה לא פוגעת במי שרוצה שעות נפרדות. הבחירה להגיד 'אני מתעלם מהצרכים שלך' היא מתכון לשנאה, לניכור ולפיצוץ, והמחיר גדול מהרווח".

בלוך הדגישה כי דווקא מודל של שיתוף יכול לחזק את המרקם העירוני. "דווקא דרך הדוגמה הזו, של מתן שעות גם וגם וגם, אפשר לייצר נועם. להסית ולעורר מחלוקת זה הכי קל. לייצר שותפות זה יותר מורכב, אבל זה מה שמבטיח שקט לאורך זמן ובעיקר כבוד לכולם".