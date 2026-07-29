צה"ל התיר לפרסום הבוקר (רביעי) כי לוחמת מגדוד ברדלס שמה קץ לחייה אתמול בבסיס בדרום הארץ.

הלוחמת אותרה פצועה, פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ושם נקבע מותה.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). בצה"ל מסרו כי עם השלמת החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

מוקדם יותר השבוע שמה קץ לחייה חיילת ששירתה בחיל המודיעין בבסיס גלילות שליד רמת השרון. החיילת שירתה בתפקיד מסווג.

"הודעה נמסרה למשפחתה. צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה", נמסר מטעם צה"ל.

לפי פרסום ב"הארץ", מאז תחילת השנה התאבדו לפחות 16 חיילים בשירות פעיל. ברקע האירוע נמשכת העלייה במספר מקרי ההתאבדות בצה"ל מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

בעוד שבעשור שקדם למלחמה עמד הממוצע על כ-12 מקרי התאבדות של חיילים בשנה, מנתוני צה"ל עולה כי מ-7 באוקטובר 2023 ועד סוף אותה שנה שמו קץ לחייהם שבעה חיילים בשירות סדיר וקבע.

בשנת 2024 עלה המספר ל-21 חיילים, ובשנת 2025 הגיע ל-22 - הנתון הגבוה ביותר שנרשם ב-15 השנים האחרונות.