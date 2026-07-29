בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום 21 שנות מאסר בפועל על ברכאת אבו עסה, שהורשע בביצוע עבירות אינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין והתפרצות. בנוסף נגזרו עליו מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת בסך 200 אלף שקלים.

לפי גזר הדין, הנאשם, שעבד באתר בנייה מול ביתה של המתלוננת בגדרה, פרץ באישון לילה לדירתה בקומה השנייה. הוא כבל את ידיה, רגליה ועיניה באמצעות סרט דביק שהביא עמו מראש, בעוד בנה בן השנתיים נמצא סמוך אליה ובוכה.

בהמשך הוביל הנאשם את המתלוננת לחדר, איים על חייה, הוציא את הפעוט מהחדר וביצע בה את עבירת האינוס.

לאחר מכן החזיר את הפעוט אל המתלוננת, ובשלב מאוחר יותר הצליח בנה בן הארבע לשחרר את אמו באמצעות סכין, והנאשם נמלט מהמקום.

הרכב השופטים, בראשות הנשיאה בדימוס רות לורך, יחד עם סגן הנשיאה עמי קובו והשופטת דבורה עטר, קבע כי מדובר באירוע מתמשך וחמור במיוחד, שבמהלכו בוצעו המעשים לעיני ילדיה הקטינים של המתלוננת.

בגזר הדין הודגשו הפגיעה הקשה במתלוננת, האימה שהוטלה עליה ועל ילדיה והשלכות המעשים על תחושת הביטחון והתפקוד של המשפחה.

בית המשפט פנה למתלוננת בגזר הדין והביע הערכה על הכוחות שנדרשו ממנה להעיד על הפגיעה שחוותה. השופטים הביעו תקווה כי עם סיום ההליך הפלילי תמצא כוחות לשיקומה ולשיקום ילדיה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לדיון בבית המשפט ואמר: "אני זוכה ללוות את המתלוננת שעברה טרגדיה מאוד מאוד מאוד גדולה, זה אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים, זו לא רק פריצה ולא רק אונס".

הוא הוסיף: "זו גם פגיעה בגלל שהיא יהודיה, אני מחזק אותה, אני מחבק אותה ביום הזה, זה מסר מאוד חשוב, טוב שבית משפט העביר מסר כזה, בפעם הבאה צריך להעביר חוק עונש מוות גם למקרים כאלו, אחד כזה לא צריך לחיות".