כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91, ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון להסרת איומים על מדינת ישראל.

במסגרת הפעילות בכפר חדאת'א השמידו לוחמי גדוד 601 ויחידת יהל"ם מפקדה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה.

לפי צה"ל, אורכו של התוואי התת-קרקעי היה כ-55 מטרים והוא כלל שלושה חדרי שהייה. עוד נמסר כי התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים ממבנה של יוניפי"ל.

במהלך הפעילות איתרו הכוחות פיר תת-קרקעי שבתווכו נמצאו עשרות אמצעי לחימה. כלל התוואי הושמד על ידי הכוחות במסגרת הפעילות במרחב.

בצה"ל מסרו כי ימשיכו לפעול להסרת כל איום על כוחות צה"ל ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.