הסדרת היישוב מלאכי השלום צילום: באדיבות המצלם

משפחותיהם של מלאכי רוזנפלד הי"ד ושולי הר מלך הי"ד, שרים, חברי כנסת, ראשי ההתיישבות ותושבי האזור הגיעו אתמול (שלישי) ליישוב מלאכי השלום שבבנימין כדי לציין את השלמת הסדרת היישוב והפיכתו ליישוב מוסדר מן המניין.

עבור רבים מהמשתתפים לא היה זה רק אירוע תכנוני, אלא רגע סמלי שסגר מעגל של 11 שנות מאבק, התיישבות והתמדה.

הטקס נערך במקום שבו החלה לפני יותר מעשור קבוצת חלוצים לבנות יישוב חדש, יום לאחר הירצחו של מלאכי רוזנפלד הי"ד בפיגוע טרור. היישוב, שנקרא על שמם של מלאכי רוזנפלד ושל שלום (שולי) הר מלך הי"ד, הוכר בהחלטת ממשלה בשנת 2023, ובשבועות האחרונים הושלמו כל שלבי ההסדרה שאפשרו את הפיכתו ליישוב מוסדר.

שורשיו של המקום נטועים עוד בשנת 1976, אז הוקמה באזור היאחזות הנח"ל מבוא שילה. ארבעה עשורים לאחר מכן שבו למקום משפחות חלוצות, שביקשו להקים יישוב חדש שיחזק את ההתיישבות במזרח בנימין. כיום מתגוררות במלאכי השלום כ־40 משפחות, ובמועצה האזורית בנימין רואים בו חלק מתוכנית רחבה יותר להרחבת גוש ההתיישבות לאורך כביש אלון, הכוללת גם את הקמת היישובים כנפי שחר ומצוקי ארץ.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגדיר את המעמד כ"רגע של צדק היסטורי". "היום הזה מבחינתי הוא לא עוד טקס של הסדרת יישוב. זה יום של צדק היסטורי. אני יכול להסתכל למשפחות, לחברים בעיניים ולומר: לא עצרנו ולא נעצור. הדרך ממשיכה בשמם, לזכרם ולמורשתם של אלה שנפלו כאן".

גנץ סיפר כי רק לפני כשבוע וחצי השתתף בברית המילה של נכדתם של שולי ולימור הר מלך הי"ד, ואמר כי החיבור בין האירועים המחיש עבורו את משמעות המילים "בדמייך חיי". "עמדתי שם ובכיתי מהתרגשות, והיום אנחנו עומדים בטקס הסדרת היישוב. אצלנו 'בדמייך חיי' הוא לא משפט סתמי. אין משמעות עמוקה מזו, שממשלת ישראל אומרת: אנחנו ממשיכים את המסע הזה. נמשיך לבנות, נמשיך לנטוע, נמשיך ליישב, ובשמם ולזכרם נמשיך את המסע שלהם".

בדבריו הודה גנץ למשפחות השכולות של הר מלך, רוזנפלד, אחימאיר ומשפחות נוספות שהגיעו לאירוע, וכן למשפחות שבחרו להתגורר במקום, לחוואים, לחלוצים ולשרים שליוו את הליך ההסדרה. "תודה ענקית למשפחות שבאו ובאות לגור כאן ובוחרות להמשיך לבנות את המקום הזה. תודה מיוחדת לשרת ההתיישבות אורית סטרוק, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולכל מי שהיה שותף לאורך הדרך. בלעדיכם המקום הזה לא היה מגיע לרגע הזה".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי הסדרת היישוב מבטאת שינוי תפיסתי שמובילה מדינת ישראל בשנים האחרונות. "לרצות את הארץ במקום למאוס בה - זה תיקון חטא המרגלים שהביא לכל החורבנות כולם. בימינו, בשלוש וחצי השנים האחרונות, התיקון הזה נעשה לא רק על ידי יחידי סגולה, אלא על ידי מדינת ישראל הרשמית. מלאכי השלום הוא דוגמה וסמל לאהבת הארץ שמנצחת את כל המכשולים".

ח"כ לימור סון הר מלך, אלמנתו של שולי הר מלך הי"ד, תיארה את המעמד כרגע אישי ולאומי כאחד. "אישור היישוב מלאכי השלום הוא בשורה לאומית מרגשת וצעד נוסף בביסוס ההתיישבות והאחיזה היהודית בארץ ישראל. במקום שבו ביקשו לגדוע חיים, אנחנו מצמיחים חיים חדשים, בונים בתים ומעמיקים שורשים".

לדבריה, "לראות יישוב חי, צומח ומתפתח, הנושא את שמם של אישי שולי הר מלך ושל מלאכי רוזנפלד הי"ד, סמוך כל כך למקום שבו שולי נרצח, זו תחושה שקשה לתאר במילים. מתוך הכאב צומחת תקומה, ומתוך דמם של הנופלים נמשכת תנופת החיים וההתיישבות. מלאכי השלום הוא סמל לניצחונו של עם ישראל ולניצחון החיים על הטרור".

יו"ר היישוב, יוחנן רוזנצוויג, הודה לכל השותפים להקמת היישוב וליוויי התהליך לאורך השנים. "תודה רבה לה' יתברך על כל החסדים שהוא עשה איתנו בדרך להקמת היישוב הזה, ותודה לכל השליחים שעוזרים לנו להגשים חלומות. ה' עושה לנו פה ניסים".

רוזנצוויג הוסיף כי כעת מבקשים התושבים להמשיך ולפתח את היישוב לצד החוות החקלאיות באזור. "מוטלת על כולנו האחריות למצוא את הדרך לחווה שפועלת לצד יישוב, ולא ליישוב שמוחק חווה. 'מלאכי השלום' תשמח להיות פורצת הדרך גם בנושא הזה. בעזרת ה' נמשיך לפרוץ קדימה".