מחווה מיוחדת לסמוטריץ': מפתח העיר נוף הגליל הוענק לשר האוצר

ראש עיריית נוף הגליל רונן פלוט העניק לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' את מפתח העיר, במהלך פגישת עבודה שנערכה בירושלים.

פגישת העבודה עסקה בקידום מהלכים לחיזוק ההתיישבות היהודית בגליל ובנושאים הנוגעים לתושבי העיר. את המפתח העניקו לשר פלוט וחבר מועצת העיר מנחם גנדל.

על גבי המעמד של המפתח נכתב, "לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בהוקרה על פועלך ועשייתך למען חיזוק העיר נוף הגליל ותושביה".

לדברי העירייה, המחווה ניתנה לאחר שורת החלטות שקידמה הממשלה לחיזוק הצפון, ובהן תוכנית בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקלים והטבות מס ליישובים בצפון, בהם נוף הגליל.

פלוט אמר במהלך המפגש, "אני שמח מאוד להגיש לכבוד השר בצלאל סמוטריץ' את מפתח העיר". בהמשך הוסיף, "עם הזמן הוא יוכל להגיע, לפתוח, לסגור ולהיכנס בלי לשאול אף אחד. מגיע לשר שעשה הרבה למען נוף הגליל, וכל הכבוד לך".

סמוטריץ' השיב, "תודה רבה, ראש העיר. תמשיך להוביל את העיר הזאת, אנחנו מאמינים בה, ויודעים שגם השמיים הם לא הגבול אצלה".

בהמשך בירך פלוט את השר לרגל הולדת נכדו ואמר, "אני חייב לומר מזל טוב על הולדת הנכד. מאחל לו עד 120, יחד עם מנחם גנדל שנמצא כאן, ומכל תושבי נוף הגליל. מזל טוב".