הקריאה של בעז מלט יהושע סוקול

בעז מלט, אביו של בניהו מלט, קרא במהלך השבעה לבנו להפסיק את המעצר המנהלי של טל ינון דרדיק.

בדבריו אמר כי הוא מצטרף לקריאתו של עזרא יכין והוסיף כי יש להפסיק בכלל את השימוש בצווי המעצר המנהליים.

"אני מצטרף לכל הקריאה של עזרא יכין, אני הקטן. צריך להפסיק עם כל הצווים המנהליים האלה, גם עם טל ינון וגם עם כל השאר שמציקים להם".

לדבריו, "מישהו מתבלבל פה בין האויב לאוהב. מי שיש עליו ראיות, שעושה דברים לא ראויים, פסולים, עבר על החוק, תעמיד אותו לדין, זה הכל".

עוד הוסיף, "זה לא ייתכן כל הדבר הזה. מחלישים את הכוח של עם ישראל היום להילחם מול האויב האמיתי שלו ושל הקב"ה".