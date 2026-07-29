בית המשפט לתביעות קטנות בבת ים קבע כי פעיל השמאל בועז דרורי ישלם פיצוי בסך 5,000 שקלים לשלמה ברוך ירד, רועה צאן קטין מגבעת מעלה תדהר שבגוש עציון, לאחר שקבע כי פרסם נגדו לשון הרע ברשת החברתית X.

לפי פסק הדין, באוקטובר 2025 שיתף דרורי סרטון שבו נראה ירד רוכן מעל באר מים. על פי התביעה, שהוגשה בסיוע ארגון חוננו, הסרטון תיעד ניסיון לחלץ גדייה שנפלה למים, אולם לפרסום צורף כיתוב שלפיו "מתנחלים יהודים מזהמים בארות מים של פלסטינים בגדה המערבית הכבושה", וכן יוחס האירוע ל"גל תקיפות מאורגן".

במהלך הדיון טען דרורי כי שיתף את הפרסום כדי לעורר שיח ציבורי על תדמיתה של ישראל בעולם, וכי לא ידע את זהותו של הקטין. עוד טען כי נפילת הגדייה למים גרמה לזיהום, ולכן תיאור התוצאה היה נכון.

השופטת דחתה את טענותיו וקבעה כי קיים הבדל מהותי בין זיהום מקרי שנגרם במהלך חילוץ בעל חיים לבין ייחוס מעשה מכוון של הרעלת בארות כחלק מ"גל תקיפות מאורגן". עוד נקבע כי הגנת "אמת בפרסום" אינה עומדת לנתבע, וכי גם טענת תום הלב נדחתה.

בפסק הדין ציינה השופטת כי העובדה שהנתבע לא ידע את שמו של הקטין אינה משנה מכך שידע על קיומו של האדם המצולם וקשר אותו למעשה חמור, וכי היה עליו להביא בחשבון שהמצולם עשוי להיות מזוהה בידי בני משפחתו ומכריו.

תום ניסני, המתמחה בארגון חוננו שסייע למשפחה בהגשת התביעה, מסר, "מי שלא לומד בדרך הקלה לא להשמיץ ולהפיץ לשון הרע ודיבה כלפי רועי הצאן הגיבורים מיהודה והשומרון, ילמד זאת בדרך הקשה, ילמד וגם ישלם".