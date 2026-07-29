רסן במיל' שי קלך טייס קרב לשעבר

אחרי שנים של שירות צבאי, פעילות ציבורית ולימוד בבית המדרש, רס"ן (במיל') שי קלך מבקש כעת להביא את תפיסת עולמו גם אל הזירה הפוליטית.

בריאיון באולפן ערוץ 7 הוא מסביר כי ההחלטה להתמודד בפריימריז של הליכוד נולדה מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון להשפיע על עתידה של מדינת ישראל.

קלך, לשעבר טייס קרב בחיל האוויר, מספר כי את דרכו הציבורית החל במאבק נגד תופעת הסרבנות ובהקמת תנועת "נצח ישראל". לדבריו, הפעילות הציבורית הייתה המשך ישיר לדרך שבה בחר לפעול גם לאחר שנות שירות ארוכות בצה"ל.

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לדבריו, ההחלטה להתמודד בליכוד נובעת מהאמונה כי יש לפעול מתוך אחת ממפלגות השלטון ולא להקים מסגרת פוליטית חדשה. הוא מדגיש כי הגיע להתמודדות לאחר התלבטות, מתוך רצון להשפיע על סדר היום הלאומי ועל אופייה של המדינה.

במהלך הריאיון מתאר קלך את סיפור חייו - מילדות בקיבוץ גינוסר, דרך הפיקוד בחיל האוויר ועד שנות הלימוד בבית המדרש. הוא מספר כי המפגש עם משרתים רבים מהציונות הדתית במהלך שירותו הצבאי עורר בו תהליך אישי של בירור והעמקה בזהותה היהודית של המדינה.

לצד פעילותו הציבורית, קלך מספר כי שילם מחירים אישיים בעקבות עמדותיו. לדבריו, הכניסה לזירה הציבורית מחייבת נכונות לשאת במחירים, אך הוא רואה בכך חלק בלתי נפרד מהשליחות שלקח על עצמו.

קלך מביע הערכה לציבור הציוני־דתי ולתרומתו לביטחון המדינה, ומדגיש כי הוא מבקש לפנות לכלל הציבור בישראל. לדבריו, הדרך שבה בחר משלבת את הרקע שממנו הגיע, השירות הצבאי, הלימוד התורני והעשייה הציבורית.

בהתייחס לתוכניותיו, אומר קלך כי בכוונתו לקדם שינויים ארוכי טווח במערכת הציבורית והמדינית. בין הנושאים שעליהם הצביע בריאיון נמצאים מערכת המשפט, חיזוק אופייה היהודי של המדינה וסוגיות ביטחוניות, שלדבריו דורשות חשיבה מחודשת ותכנון ארוך טווח.

לקראת סיום מדגיש קלך כי ההתמודדות בפריימריז היא מבחינתו שלב נוסף במסע אישי וציבורי. "אני מעמיד את עצמי לבחירת הציבור", הוא אומר, ומוסיף כי גם אם לא ייבחר לכנסת, בכוונתו להמשיך לפעול למען הערכים שבהם הוא מאמין ולמען עתידה של מדינת ישראל.

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