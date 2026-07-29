כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה (רביעי) באזור רכס עלי טאהר שבדרום לבנון, במהלך תקופת הפסקת האש.

בצבא בודקים האם חיזבאללה שיגר לעברו רחפן נפץ, במה שעשוי להיחשב להפרת הסכם הפסקת האש אם החשד יאומת.

האירוע התרחש במרחב הקו הצהוב, שבו פועלים כוחות אוגדה 36. עד כה, מאז הפסקת האש, תועדו שיגורי רחפנים של חיזבאללה בעיקר לצורכי איסוף מודיעין, כשהם משמשים לצילום פעילות כוחות צה"ל ולאיסוף מידע מהשטח.

במערכת הביטחון מעריכים כי במקביל לפעילות המודיעינית, חיזבאללה ממשיך לפעול לשיקום יכולותיו בדרום לבנון. בין היתר, הארגון פועל לאיתור ולהצלת אמצעי לחימה שנותרו בשטח ולרענון כוחותיו, על רקע האפשרות של חידוש הלחימה.

הבוקר צה"ל הודיע כי לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91, השמידו בכפר חדאת'א מפקדה תת קרקעית של חיזבאללה.

לפי צה"ל, התוואי, שאורכו כ-55 מטרים וכלל שלושה חדרי שהייה, נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים ממבנה של יוניפי"ל. בסמוך אליו אותר פיר תת-קרקעי ובו עשרות אמצעי לחימה.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון להסרת איומים, וכי לא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי מדינת ישראל.