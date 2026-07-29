קמפיין "אלימות המתנחלים" מייצר שנאה פנים-ישראלית כלפי מתיישבי יהודה ושומרון ומפגני אנטישמיות ברחבי העולם.

אז למה אין מי שיגיש בשם תושבי יו"ש הנפגעים והמוכפשים תביעת דיבה נגד מפיצי העלילה? על כך שוחחנו עם עורך הדין מנשה יאדו מארגון 'חננו'.

"כמות העלילות וחומרתן אכן מצדיקה הרבה תביעות בגינן, אבל יש מניעה משפטית שאומרת שאין תביעת דיבה על דיבה שיוצאת ציבור שלם", אומר יאדו ומסביר: "כלומר שאם מישהו יגיד על אדם מסוים שהוא עשה מעשה איום ונורא, אותו אדם יוכל לתבוע דיבה, אבל על הגדרת המתנחלים לדוגמא כמרעילי בארות, מה שאומרים בכל העולם ובארץ, אין מי שיכול לתבוע".

לשאלתנו אם מועצת יש"ע גם היא אינה יכולה לייצג את המתיישבים בבית המשפט, מסביר עו"ד יאדו כי המועצה יכולה לייצג בבית משפט רק בתביעה שבה היא עצמה צד, אך קבוצת בני אדם אינה נחשבת לגוף שיכול לתבוע דיבה. "זו בעיה גדולה מאוד בהתמודדויות", הוא אומר.

לדבריו מוסיף עו"ד יאדו דוגמא את העלילה שהופצה על תושבי חומש לאחר רצח יהודה דימנטמן הי"ד. בעקבות הרצח החל, הוא משחזר, מסע הכפשות כלפי המתיישבים, ולא האשמה כלפי הרוצחים. "אחד השופרות היה גדעון לוי שבפאנל של אילה חסון טען שמתנחלי חומש הם תתי-אדם, כי הם תלו אדם על עץ מהרגליים למטה, קשרו לו את העיניים ושרפו לו את הרגליים, ושהוא היה עד לכך וראה את זה. הוא מיחזר את עלילת חומש עד שהיא הגיעה לעצרת האומות המאוחדות ולמועצת הביטחון. תבעתי על זה ודרשתי שיוכיח. בבית המשפט נקבע שזה מופרך לחלוטין, הגיעו חומר רפואי וצילומים ששוללים את כל הטענות, האדם עצמו לא בא להעיד. הכול היה שקר ועלילה, אבל בית המשפט אמר שמתיישבי חומש הם קבוצה ולכן אין עילת דיבה".

יאדו מוסיף ומספר כי הדמות היחידה שיכולה לאשר הליך פלילי בעקבות דיבה על קבוצה היא פרקליט המדינה. הוא פנה לפרקליט המדינה, הציג את הנתונים, את ההשלכות על דמותה של המדינה ואת המסקנות, "זה לא עזר ולא קיבלנו שום מענה".

"אני לא זוכר מתי פרקליט המדינה השתמש בסמכות הזו שלו", אומר עו"ד יאדו הסבור כי מדובר באותה התנהלות שמאפיינת את המערכת שבוחרת שלא לחקור את הפצ"רית או את גיא פלג על הנזק שנגרם לישראל בעקבות עלילת כוח מאה שהגיעה עד למועצת הביטחון של האו"ם, ובעקבותיה הוגדרה ישראל כמדינה שבה נעשה שימוש בעבירות מין לצורכי מלחמה.

ועם זאת, הוא מספר, במסגרת המוגבלת הקיימת הוא וארגונו פועלים וממתינים למעידה של המעלילים כאשר הם מאשימים אדם ספציפי, ואז ניתן לעתור בשמו. כך היה במקרה שבו איש שמאל האשים צעיר מסוים בהרעלת בארות, טענה שהופצה ברחבי העולם וניתן היה להגיש תביעת דיבה בעקבותיה. ואכן, בשבוע שעבר קבע בית משפט השלום בבת ים פיצוי לאותו צעיר.