האיום של יאיר גולן על ערוץ 14

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בריאיון לתוכנית "אסנהיים", שישודר מחר ברשת 13, לעמדתו כלפי ערוץ 14 ואמר כי לשיטתו הערוץ אינו פועל כגוף תקשורת.

לדבריו, "ערוץ 14 זה ערוץ תעמולה. או שהוא יהפוך לערוץ תקשורת, או שהוא ייסגר".

גולן נשאל גם על כך שמפלגתו אינה מאפשרת לערוץ 14 לסקר את כנס הפריימריז שלה, וכן על הטענה שלפיה יש הרואים גם בערוצים אחרים ערוצי תעמולה.

המראיין עמרי אסנהיים ציין בפניו כי יש הטוענים ש"ערוץ 12 הוא ערוץ תעמולה", ואף העיר כי "הערוץ שאנחנו משדרים בו עכשיו קוראים לו אל-מנאר 13".

בתגובה דחה גולן את ההשוואה ואמר, "שוב אתה יוצר שוויון. השוויון הזה הוא, בעיניי, לא נכון. זה הסיפור השקרי שלהם. אין שוויון".

עוד הוסיף גולן כי אף שיש לו ביקורת על ערוץ 12, לדבריו מדובר ב"ערוץ תקשורת" המתנהל ככזה. "ערוץ 14 מתנהל כערוץ תעמולה, וההבדל הגדול הוא בין חוסר נאמנות מוחלט לאמת, לבין אתה יכול, מה שנקרא, להתווכח על זה. אבל זה עדיין מחובר לאמת, למציאות", אמר.