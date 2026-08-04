הר חברון -חבל יתיר..

תיירנים ובעלי עסקים במערב חבל יתיר מציגים בימים אלו היצע תיירותי נרחב הכולל סדנאות אמנות, קולינריה ואירוח כפרי ביישוב סנסנה, הנושק לצפון הנגב ולחבל לכיש.

המיזמים והעסקים המקומיים מיועדים למשפחות, לקבוצות ולזוגות המבקשים לצאת מהשגרה העירונית ולחוות שקט, נוף וחיבור למלאכות של פעם.

אחד ממוקדי הפעילות באזור הוא סטודיו "פרי כפיים" למלאכה מסורתית, הפועל בסנסנה במערב הר חברון.

הסטודיו מציע תוכניות עומק מתמשכות לצד סדנאות פעימה חד-פעמיות בבוקר או בערב, שבהן המשתתפים מתחילים בחומר גלם ומסיימים בתוצר משמעותי. בעלת הסטודיו אמרה, "מה שמיוחד פה זה שאנחנו פוגשים פה חומרים וטכניקות ועולמות שהם מזכירי לנו קצת את האיכות של פעם".

היא הוסיפה כי במקום "אנחנו קצת הולכים אחורה, מביאים האיכויות של פעם אלינו היום ואפשר פשוט לבוא ולפגוש את זה ובעיקר לפגוש את עצמנו דרך המלאכה".

בתחום הקולינריה פועל במקום עסק הבשרים "מעלה עשן", המציע מגוון בשרים מעושנים בכשרות חלק עם תעודה, לצד בירה קרה ואווירה מול הנוף. העסק מציע אירוח לקבוצות בתיאום מראש, וכן קבלת קהל למשפחות ולחברים בימי חמישי בערב ובימי שישי בצהריים. בעלי המקום מציינים כי האירוח במקום מעניק חוויה שונה מישיבה במרכזי קניות עירוניים, ומציע אוכל ברמה גבוהה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור המבקשים ללון באזור, פועלת בסנסנה "אחוזת היוצר", המציעה יחידות אירוח לזוגות ולמשפחות. המתחם בנוי כווילה גדולה בעלת מספר מפלסים, היכולים לפעול בנפרד או יחד עבור קבוצות ואירועים משפחתיים. במקום קיימים בריכה, ג'קוזי, מתנפחים לילדים במהלך הקיץ, שטחי משחק, מרחב אכילה משותף ואף ארון קודש וספר תורה המיועדים למתפללים במניין. בעלי האחוזה ציינו כי המטרה היא לגרום לאורחים להרגיש בבית מחוץ לבית.

האפשרויות במערב חבל יתיר מעניקות למבקרים שילוב בין סדנאות אמנות, ארוחות מעושנות ומתחמי לינה.

מידע נוסף על האתרים והפעילויות באזור מופיע באתר תיירות חבל יתיר.