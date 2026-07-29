חפירת הקבר בבלגרד ההסתדרות הציונית העולמית/זק"א

77 שנים לאחר שעצמותיו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, הובאו לישראל ונקברו מחדש בהר הרצל, הוצאו היום (רביעי) בבלגרד שרידיהם של סבו וסבתו, שמעון (לייב) ורבקה הרצל, בדרכם לקבורה מחודשת בישראל.

טקס הקבורה הממלכתי צפוי להיערך ביום רביעי בשבוע הבא בחלקת משפחת הרצל שבהר הרצל בירושלים בהשתתפות כלל ראשי המדינה.

הוצאת השרידים מבית העלמין היהודי בזמון בוצעה בהתאם להנחיות הדתיות והחוקיות המקומיות, בהשתתפות נציגי ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החוץ וזק"א. בתום ההליך הועברו השרידים לארונות ייעודיים לקראת הטסתם לישראל.

לדברי ההסתדרות הציונית העולמית, המהלך הושלם לאחר כארבע שנות מאמצים מדיניים ודיפלומטיים, שבמהלכן הושגו כלל האישורים הנדרשים להעברת השרידים לישראל.

העלאת העצמות וקבורתן מחדש בחלקת המשפחה בהר הרצל מוגדרת על ידי מובילי המהלך כסגירת מעגל היסטורית, המאחדת מחדש את בני משפחת הרצל במדינת ישראל.

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, אמר, "כשציון משיבה אליה את בניה, היא משיבה גם את אבותיה. ההסתדרות הציונית העולמית סוגרת היום מעגל היסטורי. סבו וסבתו של הרצל מגיעים סוף סוף אל המנוחה ואל הנחלה, לצד נכדם, בלב ירושלים. אנחנו מחברים היום את הפסגה של משפחת הרצל אל הקרקע שבעבורה הקדיש את חייו".

ד"ר יזהר הס, סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, הוסיף: "הרצל, חוזה המדינה, היה אחרון נביאי ישראל. הוא ציווה לנו מדינה, אבל למשפחתו ולו הוא ביקש בקשה צנועה, להיקבר בארץ ישראל אם וכאשר תוקם מדינת היהודים. היום זכינו למלא את בקשתו האחרונה, ובכך תם פרק. אל חלקת משפחת הרצל בהר הרצל יצטרפו סבא שמעון-לייב וסבתא רבקה. הם מילאו תפקיד משמעותי בילדותו של הרצל ובגיבוש מחשבתו הציונית, ובשבוע הבא יזכו לנוח בשלום בעיר ירושלים".

מנכ"ל זק"א, צבי חסיד, מסר כי "אנו גאים להיות שותפים למשימה לאומית וערכית מן המעלה הראשונה, המשלבת את זכות תקומת ישראל עם מצוות העלאת נפטר לקבורה בארץ ישראל. בארגון זק"א פועל הצוות המקצועי והמיומן ביותר לביצוע משימות מורכבות ורגישות מסוג זה, ואנו זכינו לבצע את המשימה בדחילו ורחימו, ביראת כבוד ובהתרגשות עמוקה".