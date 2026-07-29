בני המשפחה יוצאים להגנת בן גביר ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לאחר שבית המשפט גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכאת אבו עסה, שהורשע באונס אישה בגדרה בנסיבות מחמירות.

בתום הדיון מסר בן גביר הצהרה לתקשורת, שבה אמר כי מדובר באירוע בעל "מאפיינים לאומניים".

במהלך ההצהרה נשאל בן גביר על ידי כתבת 'וואלה' על תגובתו לתדרוך של הפרקליטות שסבורה כי עצם הגעתו לדיון היא חלק ממסע בחירות וכי לא מדובר באירוע על רקע לאומני.

בתגובה השיב, "יש רק בעיה אחת מאוד מאוד קטנה עם האמירות האלה, שאין להן שום מקום. אני מלווה אותה שלוש שנים".

בשלב זה התערבו אחיה וגיסתה של הנפגעת, שעמדו במקום, ויצאו להגנת השר. הם אמרו, "שלוש שנים הוא איתה, מהיום הראשון הוא הגיע למקום והוא ליווה אותה. בכל שיחה והודעה הוא אחרינו והוא תומך בנו, קבענו להיפגש והוא איתנו תמיד".

בן גביר חתם את דבריו באומרו, "זה המשפחה, אני לא חושב שאני צריך להוסיף משהו".