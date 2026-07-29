במהלך פגרת הכנסת מקודמת בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה הצעת חוק שאותה יוזם ומוביל חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, במטרה לבלום את תופעת התביעות הייצוגיות שלדבריו מביאה לקריסתם של עסקים רבים בישראל.

בראיון לערוץ 7 טען קארה כי מדובר בתופעה חמורה של ניצול ההליך המשפטי לצורך השגת הסדרי פשרה כספיים.

לדבריו, עורכי דין מסוימים הפכו את מנגנון התביעות הייצוגיות ל"עסק מניב", באמצעות הגשת תביעות בסכומי מיליונים גם בנושאים שוליים או כאלה שלטענתו כלל אינם קיימים. "זה לא קרה בנגב או בגליל, אלא בבית המשפט, מול עינם הפקוחה של השופטים. שוד לאור היום", אמר.

קארה סיפר כי במהלך קידום החוק נחשף למקרים שלדבריו ממחישים את היקף התופעה, ובהם מקרה שבו הוגשו עשרות תביעות ייצוגיות בשם אישה שלטענתו כלל לא ידעה על קיומן. עוד ציין כי בדיקה העלתה שבישראל מוגשות תביעות ייצוגיות בהיקף גבוה משמעותית לעומת קנדה, וכי "תשעים אחוזים מהתביעות בשנת 2013 היו לא ראויות או שלא אמורות היו להגיע לבית המשפט".

לדברי קארה, החוק יעניק הגנה מלאה לעסקים קטנים מפני תביעות מסוג זה, ויחייב הגשת פנייה מוקדמת לתיקון הליקוי לפני שניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית. אם בעל העסק יתקן את ההפרה, הסכום המרבי שישלם יעמוד, לדבריו, על 2,000 שקלים כגמול לתובע, מבלי להגיע להליך משפטי בהיקף של מיליוני שקלים.

קארה הודה לחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה שתמכו בקידום החקיקה, ובהם שר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, וכן חברי הכנסת יאיר לפיד, מרב בן ארי ואופיר כץ.

הוא הוסיף כי במהלך חמש שנות קידום החוק התמודד, לדבריו, עם איומים, הפצת שקרים וחשבונות פיקטיביים שנועדו להביא להפסקת פעילותו בנושא, וקרא למשטרת ישראל וללשכת עורכי הדין למצות את הדין עם המעורבים שלטענתו פגעו באזרחי ישראל.