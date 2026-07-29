רשות האוכלוסין וההגירה שינתה לאחרונה את מנגנון האכיפה בנתב"ג, ובכך חסמה את האפשרות של בעלי צווי עיכוב יציאה, ובהם עריקים חרדים, לצאת מישראל דרך נמל התעופה בן-גוריון.

לפי דיווח היום (רביעי) בגלי צה"ל, המהלך נועד למנוע את יציאתם של אלפי עריקים המבקשים לטוס לאומן לקראת ראש השנה.

עד כה, בדיקת צווי עיכוב היציאה בוצעה רק בשלב ביקורת הדרכונים, לאחר שהנוסעים כבר השלימו את הליך הצ'ק-אין והגיעו לשערי היציאה.

במשך תקופה ארוכה ניצלו חלק מהעריקים פרצה במערכת הבקרה האוטומטית באמצעות שיטת "היצמדות", שבמסגרתה עברו יחד עם נוסע אחר שעבורו נפתח השער האוטומטי.

בדרך זו הצליחו לעקוף את מנגנון הבקרה ולהמשיך לטיסתם למרות צו עיכוב היציאה שהוטל עליהם.

בעקבות השינוי שנכנס לתוקף, הבדיקה מתבצעת כבר בשלב הצ'ק-אין. נוסע שלחובתו עומד צו עיכוב יציאה לא יוכל להשלים את הרישום לטיסה, וחברת התעופה תקבל על כך הודעה באופן מיידי. המשמעות היא שהאפשרות להגיע למטוס באמצעות ניצול הפרצה נחסמה.

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר: "בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך".