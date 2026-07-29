ינון מגל ובן כספית הקדישו הבוקר (רביעי) את פתיחת תוכניתם ברדיו 103FM להשחתת הכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב, שם הושלך בפעם השלישית בלוק לעבר דלת הכניסה, לצד מכתב איום. במהלך הדיון התפתח עימות חריף בין השניים סביב האחריות לאווירה הציבורית והיחס לאלימות כלפי אנשי תקשורת.

כספית פנה למגל ואמר כי לנוכח האירוע עליו להתנצל על הביקורת החריפה שהוא מותח נגד חדשות 12 וגיא פלג. לדבריו, "בפעם השלישית הושלך בלוק גדול על הכניסה של 'חדשות 12' בתל אביב. הפעם הוא צירף גם פתק שהשורה התחתונה שלו היא שבסוף מישהו ימות. אתה, כמי שמוביל את המתקפה נגד 'חדשות 12' בכלל וגיא פלג בפרט, אולי זה הזמן שתתנצל".

לדברי כספית, "אני חושב שאתה משחק באש, ואני אומר לך את זה לא כדי להתנצח איתך. הסטטיסטיקה מוכיחה בסוף מאיפה מגיעה האלימות". הוא הוסיף כי כאשר איומים מסוג זה חוזרים על עצמם, יש להתייחס אליהם ברצינות, ואמר, "החיים לימדו אותי שכשימין קיצוני מאיים, צריך להקשיב כי אנשים כבר מתו".

מגל דחה את הדברים וטען לאכיפה סלקטיבית בכל הנוגע לגינויים על אלימות נגד אנשי תקשורת. הוא מנה שורה של אירועים, בהם לדבריו הותקפו אנשי ערוץ 14, ותהה, "או שזה סלקטיבי כשזורקים אבן על 'ערוץ 12'? אני לא משחק במשחק הזה". עוד הזכיר את החלטתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שלא לאפשר לכתבי ערוץ 14 לסקר את הפריימריז של מפלגתו, וטען כי גם במקרה זה לא נשמעו גינויים.

כספית השיב כי יש להבחין בין ביקורת על נבחרי ציבור לבין ביקורת על עיתונאים, ואמר כי תפקידו של עיתונאי הוא לבקר את השלטון כל עוד הדברים נשענים על בסיס עובדתי. מגל חלק על הדברים וטען כי גם התקשורת צריכה לעמוד לביקורת ציבורית, והוסיף כי ימשיך למתוח ביקורת על חדשות 12, תוך שהדגיש כי מי שביצע את השלכת האבן צריך להיתפס ולהיענש.