אחרי שהקייטנות מסתיימות, כשבחוץ חם, בשעות אחר הצהריים או בימים שבהם ההורים ממשיכים לעבוד, הילדים מחפשים תעסוקה. פעמים רבות הפתרון הזמין ביותר הוא המסך, אבל אז עולה שאלה חשובה לא פחות: מה בדיוק הם רואים שם?

בעידן של סרטונים אקראיים, המלצות אוטומטיות, פרסומות ותכנים שלא תמיד מתאימים לגיל הילדים או לאופי הבית, הורים רבים מחפשים פתרון אחר. לא להוציא את המסך לגמרי מהחיים, אלא להפוך את זמן המסך לבטוח, איכותי ומועיל יותר.

כאן נכנסת רגע KIDS - פלטפורמת תוכן חדשה לילדים מבית "רגע של חכמה", שכבר הפכה עבור אלפי משפחות לפתרון נוח ואיכותי לימי החופש.

רגע KIDS מרכזת במקום אחד סדרות, סרטים, פעילויות, חוגים בשידור חי, יצירות עם בינה מלאכותית ותכנים חדשים שעולים ומתעדכנים כל הזמן.

בין המשתתפים ואנשי התוכן ניתן למצוא שמות מוכרים ואהובים כמו אבי דנגור, אלין גולן, נדב נוה, יהונתן רוזנהק ואחרים.

להצטרפות לחודש נסיון חינם לרגע KIDS >>

אבל מעבר למגוון התכנים, אחד הדברים החשובים ביותר להורים הוא האופי שלהם.

התוכן ברגע KIDS מכובד, איכותי ונבחר מתוך מחשבה על הילדים ועל המשפחה כולה. המטרה היא להעניק לילדים חוויה צבעונית, מסקרנת ומהנה, אך גם ליצור עבור ההורים סביבה שבה הם יכולים להרגיש רגועים יותר לגבי מה שנכנס הביתה.

במקום שהילדים יעברו בין אתרים, אפליקציות וסרטונים לא מוכרים, הם מקבלים עולם תוכן אחד שמאפשר להם לצפות, ללמוד, ליצור, להשתתף וליהנות. במקום לחפש בכל פעם מחדש פתרון לשאלה "מה עושים עכשיו?" יש להם מקום זמין ונגיש שמציע בכל פעם משהו אחר.

ההצטרפות של אלפי משפחות כבר מוכיחה שהצורך הזה קיים. הורים רוצים להעניק לילדים חופש מהנה ותעסוקה טובה, אבל הם גם רוצים לדעת שהתוכן מולם מכבד אותם, מתאים להם ומעניק ערך אמיתי.

כעת ניתן להצטרף לרגע KIDS וליהנות מחודש ראשון ללא עלות, להכיר את הפלטפורמה ולגלות את התכנים החדשים שעולים לאורך הקיץ. ולאחר החודש חינם בעלות חודשית של 39 ש"ח בלבד אם אפשרות לביטול בכל עת.

החופש כבר התחיל. זה הזמן להעניק לילדים עולם תוכן שהם ישמחו להיכנס אליו ואתם תשמחו להכניס הביתה.

להצטרפות לחודש נסיון חינם לרגע KIDS >>