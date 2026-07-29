סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג, מותח ביקורת חריפה על התכנים המוצגים בפסטיבל ישראל המתקיים בימים אלה בבירה, ומאשים את עיריית ירושלים ומשרדי הממשלה במימון אירועים שלדבריו פוגעים בזהותה היהודית של העיר.

"אני מוצא את עצמי בשנתיים וחצי האחרונות יוצא שוב ושוב נגד תכנים תרבותיים של עיריית ירושלים", אומר קינג. לדבריו, במקום לחזק את אופייה של הבירה, מתקיימים אירועים הכוללים חילולי שבת, פגיעה בכשרות, תכנים בעלי אופי פרוגרסיבי ואף, לטענתו, תכנים של מיסיונרים ונוצרים.

במוקד הביקורת עומד אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל, שנערך בגיא בן הינום. "לנוכח מה שראינו שם, צריך לשנות את השם מפסטיבל ישראל לפסטיבל ישמעאל", אומר קינג. "המנחים קראו למקום 'ואדי א-רבאבה' במקום גיא בן הינום. זה כמו שבאירוע בצפון תל אביב יברכו את הקהל ב'שייח' מוניס' או שבאשקלון יאמרו 'ברוכים הבאים למג'דל'. השתגענו לגמרי".

לטענתו, גם בתחום הכשרות נרשמו ליקויים. "מגיעים לפסטיבל שעיריית ירושלים שמה עליו את חסותה, שמשרד ירושלים והמסורת, משרד התרבות והרשות לפיתוח ירושלים מתקצבים אותו, ואף אחד לא בודק מה התכנים ומה מוגש במקום. אני קורא לכל מי שחפץ לשמור על ילדיו ועל משפחתו שלא להגיע לפסטיבל. זה פסטיבל שכל עניינו להכניס לראשים אג'נדה שמאלנית-פרוגרסיבית".

קינג טוען כי מי שקובע את תוכני הפסטיבל הם "אנשי שמאל", למרות שלדבריו הממשלה ומועצת העיר נשלטות בידי רוב ימני ודתי. "כאילו אין כאן שלטון ימני. אנחנו מממנים במיליונים פסטיבל שמכניס תכנים שאנחנו לא יכולים לקבל. אפילו באירוע הפתיחה התייחסו לערביי ירושלים כ'פלשתינאים הירושלמים'".

לדבריו, האחריות אינה מוטלת על בתי המשפט או היועצים המשפטיים, אלא על נבחרי הציבור עצמם. "יש לנו בעיה עמוקה. הימין לא יודע לשלוט. אי אפשר כל הזמן להאשים את היועץ המשפטי ואת בתי המשפט. אלה חברי מועצה ושרים שמרימים יד ומעבירים תקציבים לאירועים שמקדמים ערכים הפוכים ממה שהם מצהירים עליו".

קינג הזכיר גם את פסטיבל העיצוב שהתקיים לאחרונה בבית הנסן, שלטענתו כלל חילולי שבת למרות התחייבויות הפוכות. "כשאתם רואים את הלוגו של עיריית ירושלים או של משרד ירושלים והמסורת, אל תראו בכך ערובה לכך שהאירוע מתאים לכם. אני 13 שנים בעיריית ירושלים, ודבר כזה לא היה - לא בתקופת ניר ברקת ולא בקדנציה הראשונה של משה ליאון. מספר חילולי השבת במימון העירייה בשנה האחרונה חסר תקדים".