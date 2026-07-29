תביעת לשון הרע שהגיש הרב אליהו זיני, דודו של ראש השב"כ דוד זיני, נגד עיתון "הארץ" ושניים מכתביו, הסתיימה מחוץ לכותלי בית המשפט.

הצדדים הודיעו לאחרונה לבית המשפט כי הגיעו להסכמות במסגרת הליך גישור, באופן שמייתר את המשך בירור התביעה.

התביעה הוגשה בינואר האחרון, ובמסגרתה ביקש הרב זיני לחייב את הנתבעים בפיצוי של 500 אלף שקלים, לצד פרסום תיקון והכחשה.

בכתב התביעה נטען כי במסגרת שורת כתבות שפורסמו בעיתון יוחסו לו, בין היתר, כתיבת מאמר בספר "ברוך הגבר" והילול הטבח במערת המכפלה, וכן יוחסו לו עמדות שלטענתו מעולם לא הביע.

לטענת הרב זיני, הפרסומים היו שקריים ופגעו בשמו הטוב, כחלק ממה שהגדיר "מסע הכפשה" שנועד לפגוע במשפחתו על רקע מינויו של דוד זיני לראש השב"כ.

בכתב התביעה נטען כי שמו כלל אינו מופיע בין מחברי הספר, וכי חוות דעת הלכתית קצרה שכתב בשנת 1995, במסגרת הליך משפטי אחר, שולבה בספר בידי עורכיו ללא קשר לטבח במערת המכפלה.

עוד נטען בתביעה כי בעקבות הפרסומים הם צוטטו והדהדו בפרסומים נוספים וברשתות החברתיות, תוך הצגתם כעובדות. הרב זיני טען כי לנתבעים לא עומדות הגנות "אמת בפרסום" או תום לב, וביקש לחייבם בפיצוי ובפרסום תיקון. כעת, לאחר הליך גישור, הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסכמות, ובכך הסתיים ההליך המשפטי מבלי שימשיך להתברר בפני בית המשפט.